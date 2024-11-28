В Уфе жильцы 22 домов по ошибке получили претензионные письма от «Уфаводоканала»

В Уфе претензионные письма по ошибке были направлены жильцам 22 жилых домов, сообщили в ГУП «Уфаводоканал». Письма разосланы гражданам, проживающим на улицах Правды, Гагарина, Зорге, Менделеева, 50-лет СССР, Тюлькина, Орджоникидзе, Мусоргского, Халтурина, Ферина, Вострецова, Гагарина, Кобелева, Ухтомского, а также на Первомайской, Дагестанской, Караидельской, Гвардейской, Сельской, Парковой улицах.

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«Если Вам поступили подобные претензии, просим игнорировать их. Мы уже работаем над устранением неполадок»,— отметили в «Уфаводоканале».

Венера Хисамова