Патриарх Кирилл призвал не бояться ядерного оружия и конца света

«Нагнетание страха» вокруг апокалиптических сценариев, а также «алармизм» и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что христиане не боятся конца света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время выступления на заседании Всемирного русского народного собора патриарх призвал «не подыгрывать» обсуждению этой темы. «Враг рода человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Предстоятель РПЦ утверждает, что христиане не опасаются конца света, потому что ждут «Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы». Но, как отметил патриарх, это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Он призвал сограждан противостоять злу и «отстаивать высокие нравственные идеалы».

19 ноября президент Владимир Путин утвердил новую редакцию ядерной доктрины РФ. Согласно документу, использование западных неядерных ракет Украиной против России может повлечь ядерный ответ, говорили в Кремле. При этом МИД уверяет, что Россия привержена позиции по недопущению ядерной войны. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в сентябре говорил, что у России есть предпосылки для применения ядерного оружия.

Подробности — в материале «Ъ» «Указом на ATACMS».