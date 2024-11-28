В Москве пациентов больниц будут кормить фриттатой, ризотто и блинами с лососем

Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов питания для московских пациентов, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Новое меню введено во взрослых стационарах. В больницах будут давать фриттату, ризотто, блины с лососем, сырники, фруктовые салаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам вице-мэра, власти хотят «полностью изменить представление о больничной еде». «Теперь во всех взрослых стационарах столицы пациентам доступен не только здоровый, сбалансированный и разнообразный рацион, но и вкусный»,— говорится в комментарии госпожи Раковой.

Рационы разработаны для разных категорий пациентов. Они включают продукты с пробиотиками и пребиотиками. В качестве примера приводится рацион для пациентов на хирургической диете. Им будут давать блюда мягкой консистенции, в том числе гречневые и рисовые каши, белковый омлет, фруктовое пюре и куриный бульон.

Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта разработали меню с легкоусвояемой пищей. На завтрак им предложат творожное запеченное суфле и йогурты, на обед — перец с овощами и рисом, супы-пюре, на ужин — рубленые шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески.

Посуду заменили на «более прочную и эстетичную». Больницы сами могут выбрать наиболее удобный способ сервировки. Еду можно подавать на подносах, в одноразовых контейнерах и по технологии таблет-питания. Будет использоваться ударопрочная посуда и столовые приборы из нержавеющей стали.