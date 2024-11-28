Госэкспертиза одобрила строительство завода по переработке пластика в Миассе

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства индустриального комплекса по переработке пластиковой тары на Тургоякском шоссе в Миасском округе. Информация опубликована в едином государственном реестре заключений госэкспертизы.

Одобрение проект получил от федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Застройщиком является ООО «Сансара».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сансара» зарегистрировано в 2022 году. Директором является Алексей Петров, головной компанией — ООО ЗГ «Строймонтаж». Учредители компании — челябинский Центр коммунального сервиса (75%) и Российский экологический оператор (РЭО, 25%). Убыток за 2023 год составляет 2,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году Челябинской области из федерального бюджета направили 1,2 млрд руб. на создание экопромышленного парка для переработки отходов в Миассе. На его территории до конца 2024 года планировалось построить 6,5 тыс. кв. м производственных площадей. Резидентом парка стала компания «Сансара». Также Центр коммунального сервиса планировал возвести мусороперерабатывающий завод. Общественники посчитали, что часть территории впоследствии задействуют под захоронение мусора, и на протяжении нескольких месяцев выступали против строительства. Прокурор Миасса встал на их сторону. В 2023 году активисты собирали подписи в поддержку своей позиции. Они указывали, что длина защитной зоны будущего мусорного полигона в 500 м противоречит требованиям законодательства. Власти отрицали утверждения общественников. Петиция собрала 1,7 тыс. подписей из 2,5 тыс. необходимых.

Минпромторг РФ 28 августа 2024 года включил экопромышленный парк в Миассе в федеральный реестр. Резидентами, кроме ООО «Сансара», стали ООО «СТУ», АО «ЮУрСЦУ». Они планируют создание объектов по утилизации отходов полимеров, бытовой техники и печатных картриджей.

Российский экологический оператор вложит около 1,3 млрд рублей в завод о переработке пластика в Миассе. РЭО планирует предоставить финансирование для создания объекта в размере до 90% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, путем предоставления льготного займа резиденту экопромышленного парка, за счет средств, полученных от выпуска облигаций.

Виталина Ярховска