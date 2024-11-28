Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госэкспертиза одобрила строительство завода по переработке пластика в Миассе

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства индустриального комплекса по переработке пластиковой тары на Тургоякском шоссе в Миасском округе. Информация опубликована в едином государственном реестре заключений госэкспертизы.

Одобрение проект получил от федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Застройщиком является ООО «Сансара».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сансара» зарегистрировано в 2022 году. Директором является Алексей Петров, головной компанией — ООО ЗГ «Строймонтаж». Учредители компании — челябинский Центр коммунального сервиса (75%) и Российский экологический оператор (РЭО, 25%). Убыток за 2023 год составляет 2,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году Челябинской области из федерального бюджета направили 1,2 млрд руб. на создание экопромышленного парка для переработки отходов в Миассе. На его территории до конца 2024 года планировалось построить 6,5 тыс. кв. м производственных площадей. Резидентом парка стала компания «Сансара». Также Центр коммунального сервиса планировал возвести мусороперерабатывающий завод. Общественники посчитали, что часть территории впоследствии задействуют под захоронение мусора, и на протяжении нескольких месяцев выступали против строительства. Прокурор Миасса встал на их сторону. В 2023 году активисты собирали подписи в поддержку своей позиции. Они указывали, что длина защитной зоны будущего мусорного полигона в 500 м противоречит требованиям законодательства. Власти отрицали утверждения общественников. Петиция собрала 1,7 тыс. подписей из 2,5 тыс. необходимых.

Минпромторг РФ 28 августа 2024 года включил экопромышленный парк в Миассе в федеральный реестр. Резидентами, кроме ООО «Сансара», стали ООО «СТУ», АО «ЮУрСЦУ». Они планируют создание объектов по утилизации отходов полимеров, бытовой техники и печатных картриджей.

Российский экологический оператор вложит около 1,3 млрд рублей в завод о переработке пластика в Миассе. РЭО планирует предоставить финансирование для создания объекта в размере до 90% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, путем предоставления льготного займа резиденту экопромышленного парка, за счет средств, полученных от выпуска облигаций.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...