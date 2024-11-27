Курсовая «нестабилизация»

Официальный курс доллара превысил 107 руб., такого уровня американская валюта достигала в кризисный март 2022-го. Опрошенные “Ъ FM” эксперты уверены, что это не предел. Российская валюта снижается с начала ноября. За это время она подешевела на 8% к доллару, судя по данным Центробанка. А на торгах стоимость американской валюты переходила отметку в 113 руб. Какие факторы влияют на российскую валюту? И как долго она будет слабеть?

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Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг считает, что в ближайшее время курс должен скорректироваться: «Я бы посмотрел на ситуацию с необычной стороны: не валюту покупают, а рубль продают. Потому что, если мы посмотрим на курс рубля в Китае, по которому совершаются операции, он за последние несколько дней ослаб гораздо сильнее, чем на нашей бирже. Наверное, это говорит о том, что во внешнеторговых расчетах есть сложности, и желание избавиться от рубля эту ситуацию отражает.

Если мы говорим про импорт в сезон, но он сейчас должен снижаться, и в этой ситуации мы близки к локальному пику. Ближайшая точка разворота — 105-106 руб. Судя по фиксингу Центрального банка, мы только перешагнули уровень 105 руб., поэтому как минимум еще, наверное, на 1 руб. доллар может подорожать. Но если все-таки оно не остановится, то регулятор и правительство, наверное, будут принимать какие-то меры по снижению волатильности. Можно приостановить зеркалирование текущих операций Минфина, можно повысить объем репатриации валютной выручки. Но Центральный банк и правительство больше реагируют не на уровень курса, а на уровень волатильности».

В Минфине на текущий валютный курс смотрят с позиции экспортеров. И как заявил 26 ноября глава ведомства Антон Силуанов, текущие показатели «благоприятны» для российских компаний и способствуют поставкам за рубеж. Он отдельно призвал поменьше думать о повышении ключевой ставки поскольку «когда думаешь много об этом, это сбывается». И с точки зрения пополнения бюджета текущий курс действительно выгоден правительству, но в долгосрочной перспективе это может стать проблемой, считает главный экономист консалтинговой компании ПФ-Капитал Евгений Надоршин. По его мнению, текущая тенденция сохранится минимум до конца года: «С доходами к концу года стало похуже, это видно по динамике прибыли, хотя бы по Росстату посмотрите на корпоративный сектор. То, что происходит сейчас на валютном рынке, измеряется очень хорошими дополнительными доходами Минфина даже до конца года. Конечно, бюджеты не помешают. Но среднесрочно и долгосрочно тот же Минфин от девальвации проигрывает, потому что российская экономика сейчас растет за счет потребления.

Обратите внимание, экспорт в долларовом выражении вообще-то снижается, и значимость экспортеров для экономики сокращается. И с точки зрения многих секторов экономики, конечно, удешевление рубля неоднозначное благо. Как скоро тенденция может измениться? Сейчас негативная риторика нарастает, и внешний фон совершенно не такой, на какой, похоже, рассчитывали многие на публичных финансовых рынках.

Если посмотреть на неделю в ноябре после победы Дональда Трампа, то совершенно четко видно, на что оставил рынок — он захотел поверить в его предвыборные обещания. А сейчас происходит капитуляция оптимистов на публичном рынке. И да, это сказывается на валютном. Видимо, они теряют веру в рубль, начинают больше полагаться на доллар.

Немалый вклад в это, кстати, внес бюджет. Неспособность осуществить адекватное бюджетное планирование — это большая проблема в нынешних обстоятельствах. И в более спокойные времена такой подход привел бы к спекулятивной атаке на рубль. Через какое-то время она закончится, я жду коррекции. К нижним трехзначным значениям вернуться мы вполне сможем, и это будет на рубеже 2024-2025 годов».

На фоне продолжительного ослабления рубля импортеры, с которыми пообщался “Ъ FM”, заявляют, что собираются переписывать цены на свою продукцию. Как уточнил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, если динамика не изменится, стоимость товаров может поменяться еще до Нового года: «Все это приведет к увеличению себестоимости и через какое-то время к росту цен на продукцию, которую мы импортируем. Сказать, что у нас там заложены какие-то сильно большие курсы с запасом, нельзя, потому что рынок достаточно конкурентный.

Поэтому работаем плюс-минус в рамках того курса, который в настоящий момент есть, вернее, в том, который был, сейчас он даже побольше, чем закладывался. Конечно, это неприятно, но придется реагировать. В ситуации, когда три раза повышались таможенные пошлины и акциз, повышать еще и за курсы — это достаточно сложно. Впереди большой сезон, не хотелось бы, чтобы возникали какие-то противоречия и разногласия в отношениях с клиентами. С другой стороны, когда большой сезон пройдет, придется закупать новый товар. Но если курс продолжит расти, то, возможно, цены вырастут уже перед Новым годом, по крайней мере, на какие-то группы товаров».

Высокая курсовая волатильность вынуждает импортеров закладывать в контракты более высокую стоимость иностранных валют, что также может влиять на конечные цены, говорит учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян: «Мы раньше закладывали больше, чем курс в России. Если мы говорим про доллар, то речь идет, если есть случаи кросс-конверсии, о 115 руб. Я называю фиксированную сумму, но в целом это плюс 2% от курса ЦБ. Это было раньше. Сейчас, так как у нас нет биржевого курса, то закладываем где-то на 10-15 руб. больше. Все, что придет уже через два-три месяца, то уже по курсу 115-120 руб. на всякий случай. Если рубль укрепится, то мы введем скидки».

По мнению аналитиков, к ослаблению рубля приводит еще и падение цен на нефть. 26 ноября стоимость Brent укреплялась на 0,5% — до $73. Но уже в конце дня котировки растеряли рост, а цена нефти опустилась до $72.

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Владислав Викторов