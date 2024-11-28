Россия и Индия договорились о расширении совместных военных учений

Российские и индийские военные договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщило Минобороны Индии по итогам встречи в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Индийская делегация в России приняла участие в четвертом заседании рабочей группы по военному сотрудничеству в рамках межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. «Встреча ознаменовала собой важную веху в развитии давнего стратегического партнерства между двумя странами»,— говорится в сообщении Минобороны Индии (цитата по ТАСС). Среди прочего отмечается, что стороны договорились о «расширении совместных учений для дальнейшего укрепления оперативного взаимодействия между двумя силами».

Минобороны России сообщало, что встреча 26 ноября прошла «в традиционной для российско-индийских отношений атмосфере дружбы и взаимопонимания». По данным Москвы, стороны «определили основные направления сотрудничества на следующий год, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

Об оборонном сотрудничестве Индии и США — в материале «Ъ» «Ария индийского гвоздя».