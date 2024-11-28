«СберАналитика»: средняя зарплата россиян за девять месяцев выросла на 13%

Средний показатель заработка россиян за девять месяцев текущего года увеличился на 13% и составил 83,2 тыс. руб., говорится в исследовании «СберАналитики». Больше всего с начала года зарплаты выросли в Татарстане (+21,8%, до 82,3 тыс. руб.), Курганской (+21,9%, или 66 тыс. руб.) и Оренбургской областях (+21,1%, или 67,1 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«При этом есть регионы, в которых темпы роста заработных плат в два раза выше общероссийского показателя»,— отмечено в материалах, фрагменты которых приводит «РИА Новости».

По данным исследования, в десятку регионов, где уровень зарплаты опережает общефедеральный показатель, вошли Челябинская (70,8 тыс. руб.), Тульская (72,4 тыс. руб.), Костромская (56,8 тыс. руб.), Астраханская (61,1 тыс. руб.) и Пензенская области (60,3 тыс. руб.), Удмуртия (66,4 тыс. руб.) и Марий Эл (61,3 тыс. руб.).

«Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности — 27,1% и торговли — на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%»,— говорится в обзоре.

Эксперты «СберАналитики» отметили, что с учетом дефицита кадров в реальном секторе экономики востребованность в представителях рабочих специальностей выше, чем в офисных сотрудниках.