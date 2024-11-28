Инвестициям раскинули карты

Свежий обзор региональной инвестиционной активности Национального рейтингового агентства (НРА) зафиксировал продолжение ее быстрого роста в первой половине 2024 года. При этом в ряде субъектов РФ авторы зафиксировали нестандартные колебания из-за крупных госпроектов. Оценки многих улучшивших свои позиции в рейтинге регионов также обеспечены государственной активностью. Конкуренция же регионов за частные капвложения пока умеренная: для лидерства в рейтинге достаточно улучшения показателей трех из семи его метрик. Впрочем, при жестком бюджете и высоких ставках по кредитам такая конкуренция, вероятно, будет усиливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило обзор региональной инвестактивности в РФ по итогам первой половины 2024 года — рост инвестиций составил 10,9% к тому же периоду прошлого года после прироста на 9,8% в 2023 году. В региональной разбивке в 2023 году капвложения выросли в 64 субъектах РФ, а в первой половине 2024 года активность увеличивалась в 71 регионе. Впрочем, как минимум в 20 регионах «динамика инвестиций является неустойчивой и, вероятно, связана с нерыночными факторами» — резкие нетипичные колебания вызваны реализацией крупных инфраструктурных проектов и гособоронзаказом, констатируют авторы.

За полугодие повысили свою инвестпривлекательность сразу 30 субъектов РФ — это максимум за десять лет.

Он обусловлен как улучшением инвестклимата, так и ростом активности в госсекторе. Еще 47 регионов сохранили оценки, что де-факто также означает повышение инвестпривлекательности на уровне среднего по стране,— исследование фиксирует относительные изменения положения территорий в рейтинге. Понижена была оценка восьми субъектов РФ, среди причин — и «социально-политические» (Курская область и Дагестан), и «хронические» экономические» (Курганская область и Бурятия).

Лидером исследования 2024 года (группа IC1, высокая инвестпривлекательность) наряду с традиционной в течение десяти лет Москвой впервые стал Санкт-Петербург, догнавший ее «за счет позитивной динамики в промышленном секторе, развития инфраструктуры и улучшения инвестклимата». Список регионов с высокой привлекательностью в 2024 году пополнили семь субъектов РФ, четыре из которых — дальневосточные (Камчатский, Приморский и Хабаровский края и Амурская область), а также Ростовская, Свердловская и Челябинская области. Улучшение их позиций связано в т.ч. с активностью крупных инвесторов в проектах транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры в регионах присутствия. Дальневосточные субъекты РФ выросли в рейтинге за счет «разворота на Восток», крупных проектов и улучшения бизнес-климата, что выразилось в увеличении грузооборота, загрузки портов и железнодорожных магистралей. Например, в первом полугодии 2024 года рост капвложений в Хабаровском крае составил почти 40%, а в Амурской области — более 20% (во многом это инвестиции госкомпаний и государственные мегапроекты), но в НРА отмечают и улучшение делового климата.

Анализ агентства фиксирует, что уровень конкуренции субъектов РФ за частных инвесторов пока остается умеренным: для выхода их в группу с высокой инвестпривлекательностью достаточно «прогресса как минимум по трем факторам из семи».

Так, у лидирующих по оценкам регионов Сибири и Урала кроме природных ресурсов и производственного потенциала высоки оценки институциональной среды или усилий по развитию инфраструктуры. Впрочем, в ближайшие годы при ожидаемом торможении инвестиционной динамики из-за сокращения госстимулирования и высоких ставок по кредитам борьба субъектов РФ за частные средства, очевидно, ужесточится.

Само по себе исследование, отметим, достаточно подробно: для оценки инвестпривлекательности использовались 55 показателей, сгруппированных в семь факторов (география и ресурсы, кадры, инфраструктура, объем рынка, промышленный потенциал, институциональная среда, состояние бюджета). Регионы разделены на девять групп, собранных в три категории (высокая, средняя и умеренная привлекательность для инвесторов). Всего в высокую категорию попали 29 регионов (68,5% всех инвестиций в РФ), 39 получили среднюю оценку (25,8%), умеренную — 17(5,6%). Результаты «согласуются со статистикой по распределению инвестиций», отмечают в НРА.

Олег Сапожков, Диана Галиева