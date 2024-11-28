Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аграрии сорвали ва-банки

Selgros готов продать свои активы в РФ группе «Ароса»

Австрийским собственникам розничной сети Selgros удалось найти покупателя на российский бизнес. Им может стать поставщик продуктов питания — группа «Ароса», совладельцем которой является Рустем Миргалимов, чьи бизнес-интересы сконцентрированы в агроиндустрии. Кроме того, в сделку войдет дистрибутор Global Foods, также принадлежащий владельцам Selgros. Стоимость активов ритейлера в РФ достигает 40 млрд руб., но в случае их продажи ему придется согласиться на дисконт в 35–40%.

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Группа «Ароса» начала сделку по приобретению 100% российского бизнеса Selgros и его дистрибуторской компании Global Foods, говорится в сообщении сторон, поступившем в “Ъ”. Продавцом выступает австрийская компания MCCR Beteiligungs GmbHh, получившая в 2022 году от швейцарской Coop активы ритейлера в РФ. Оперативно связаться с MCCR Beteiligungs не удалось. В «Ароса» уточнили “Ъ”, что покупателем выступает ООО «Ароса Логистика», основанное выходцами из группы.

В сообщении приводятся слова гендиректора «Аросы» Михаила Галуева, считающего, что приобретение активов Selgros позволит группе расширить свое присутствие на рынке. В сообщении также приводится заявление гендиректора Selgros в России Акселя Хартенштайна, отметившего, что «новый владелец придаст бизнесу импульс и позволит значительно повысить эффективность».

После завершения сделки Selgros и Global Foods будут интегрированы в «Аросу», но продолжат работать независимо под существующими брендами, сообщили стороны.

Сеть Selgros основана в 1990 году в Германии в формате мелкооптовой торговли (cash & carry). В России она работает с 2006 года и сейчас насчитывает 11 магазинов в Москве и ряде регионов. Ритейлер на 77-м месте среди FMCG-сетей РФ по версии Infoline. Ее выручка в первой половине 2024 года, по подсчетам аналитиков, составила 4,8 млрд руб., сократившись на 12% год к году.

Выручка у Global Foods выше: согласно СПАРК, в 2023 году она составила 11,3 млрд руб., увеличившись на 44,6% год к году. Компания представлена в 11 городах России, включая Ялту.

Партнер One Story Ольга Сумишевская замечает, что Selgros вышел на российский рынок поздно, когда на нем уже были сильны позиции его прямого конкурента — Metro.

Но у Selgros значительный земельный банк и более 30 объектов недвижимости. Портфель включает 109,5 га в деревне Елизарово в Новой Москве, 12,9 га в районе аэропорта Шереметьево, торгцентр «Гавань» (18,3 тыс. кв. м), офисные здания, участки под строительство на Воздвиженке и Большой Полянке, перечисляют в Infoline. Рыночная стоимость активов компании, по оценкам аналитиков, более 40 млрд руб. Но сейчас иностранные компании при продаже своего бизнеса в РФ вынуждены соглашаться на дисконт в 35–40%, констатируют в Infoline.

Сделка по продаже Selgros, вероятно, готовилась с начала 2024 года. Документы на согласование правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями были поданы в марте, следует из аудиторского заключения к финансовой отчетности компании. Сейчас в своем сообщении компания указывает, что предварительное одобрение уже получено. Эта процедура — лишь начальный этап проведения сделки, поясняет собеседник “Ъ”, близкий к правкомиссии.

«Ароса» также специализируется на поставках продуктов питания, работая преимущественно в сегменте HoReCa в 150 городах страны. Согласно СПАРК, учредителем ООО «Ароса» выступает Рустем Миргалимов — заметный игрок аграрного рынка. В 2010-х годах он был связан с агрохолдингом «Разгуляй», а сейчас совладелец «Тавроса», крупнейшего производителя яиц. По данным СПАРК, выручка ООО «Ароса» в 2023 году составила 10,8 млрд руб., увеличившись на 25,8% год к году.

40,245 триллиона рублей

составил оборот розничной торговли в РФ в январе—сентябре 2024 года, по данным Росстата.

Собеседник “Ъ” на рынке предполагает, что приобретение Selgros для «Аросы» направлено на усиление и расширение профильного бизнеса. Основными покупателями магазинов формата cash & carry выступает HoReCa и несетевая торговля, замечает он. Эксперт не исключает, что площади Selgros в дальнейшем будут переформатированы в dark store. В 2023 году «Ароса» получила в управление логистические площади датской компании Maersk в Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Халиль Аминов

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...