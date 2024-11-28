Аграрии сорвали ва-банки

Австрийским собственникам розничной сети Selgros удалось найти покупателя на российский бизнес. Им может стать поставщик продуктов питания — группа «Ароса», совладельцем которой является Рустем Миргалимов, чьи бизнес-интересы сконцентрированы в агроиндустрии. Кроме того, в сделку войдет дистрибутор Global Foods, также принадлежащий владельцам Selgros. Стоимость активов ритейлера в РФ достигает 40 млрд руб., но в случае их продажи ему придется согласиться на дисконт в 35–40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michaela Rehle / Reuters Фото: Michaela Rehle / Reuters

Группа «Ароса» начала сделку по приобретению 100% российского бизнеса Selgros и его дистрибуторской компании Global Foods, говорится в сообщении сторон, поступившем в “Ъ”. Продавцом выступает австрийская компания MCCR Beteiligungs GmbHh, получившая в 2022 году от швейцарской Coop активы ритейлера в РФ. Оперативно связаться с MCCR Beteiligungs не удалось. В «Ароса» уточнили “Ъ”, что покупателем выступает ООО «Ароса Логистика», основанное выходцами из группы.

В сообщении приводятся слова гендиректора «Аросы» Михаила Галуева, считающего, что приобретение активов Selgros позволит группе расширить свое присутствие на рынке. В сообщении также приводится заявление гендиректора Selgros в России Акселя Хартенштайна, отметившего, что «новый владелец придаст бизнесу импульс и позволит значительно повысить эффективность».

После завершения сделки Selgros и Global Foods будут интегрированы в «Аросу», но продолжат работать независимо под существующими брендами, сообщили стороны.

Сеть Selgros основана в 1990 году в Германии в формате мелкооптовой торговли (cash & carry). В России она работает с 2006 года и сейчас насчитывает 11 магазинов в Москве и ряде регионов. Ритейлер на 77-м месте среди FMCG-сетей РФ по версии Infoline. Ее выручка в первой половине 2024 года, по подсчетам аналитиков, составила 4,8 млрд руб., сократившись на 12% год к году.

Выручка у Global Foods выше: согласно СПАРК, в 2023 году она составила 11,3 млрд руб., увеличившись на 44,6% год к году. Компания представлена в 11 городах России, включая Ялту.

Партнер One Story Ольга Сумишевская замечает, что Selgros вышел на российский рынок поздно, когда на нем уже были сильны позиции его прямого конкурента — Metro.

Но у Selgros значительный земельный банк и более 30 объектов недвижимости. Портфель включает 109,5 га в деревне Елизарово в Новой Москве, 12,9 га в районе аэропорта Шереметьево, торгцентр «Гавань» (18,3 тыс. кв. м), офисные здания, участки под строительство на Воздвиженке и Большой Полянке, перечисляют в Infoline. Рыночная стоимость активов компании, по оценкам аналитиков, более 40 млрд руб. Но сейчас иностранные компании при продаже своего бизнеса в РФ вынуждены соглашаться на дисконт в 35–40%, констатируют в Infoline.

Сделка по продаже Selgros, вероятно, готовилась с начала 2024 года. Документы на согласование правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями были поданы в марте, следует из аудиторского заключения к финансовой отчетности компании. Сейчас в своем сообщении компания указывает, что предварительное одобрение уже получено. Эта процедура — лишь начальный этап проведения сделки, поясняет собеседник “Ъ”, близкий к правкомиссии.

«Ароса» также специализируется на поставках продуктов питания, работая преимущественно в сегменте HoReCa в 150 городах страны. Согласно СПАРК, учредителем ООО «Ароса» выступает Рустем Миргалимов — заметный игрок аграрного рынка. В 2010-х годах он был связан с агрохолдингом «Разгуляй», а сейчас совладелец «Тавроса», крупнейшего производителя яиц. По данным СПАРК, выручка ООО «Ароса» в 2023 году составила 10,8 млрд руб., увеличившись на 25,8% год к году.

40,245 триллиона рублей составил оборот розничной торговли в РФ в январе—сентябре 2024 года, по данным Росстата.

Собеседник “Ъ” на рынке предполагает, что приобретение Selgros для «Аросы» направлено на усиление и расширение профильного бизнеса. Основными покупателями магазинов формата cash & carry выступает HoReCa и несетевая торговля, замечает он. Эксперт не исключает, что площади Selgros в дальнейшем будут переформатированы в dark store. В 2023 году «Ароса» получила в управление логистические площади датской компании Maersk в Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Халиль Аминов