Провайдеры дополнят реестр

Минцифры расширяет перечень данных, которые хостинг-провайдеры уже со следующего года могут начать передавать в Роскомнадзор и включать в соответствующий реестр. По запросу компании должны будут раскрыть информацию о стране выдачи документов клиентов-физлиц, а также сведения о юрлицах, пользующихся их услугами. Данные необходимы только в случае, если на сетях будет выявлена подозрительная активность, однако компании опасаются за безопасность своих клиентов, так как многие сохраняют конфиденциальность, чтобы не стать мишенью для кибератак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минцифры предложили дополнить перечень сведений о хостинг-провайдерах (предоставляют услуги виртуального размещения данных и сайтов), содержащиеся в реестре Роскомнадзора, сведениями о производительности и вычислительной мощности инфраструктуры провайдера, а также информацией о лицах, которым предоставлены эти мощности. Это следует из проекта постановления министерства, размещенного на портале regulation.gov.ru в конце ноября. Если постановление будет принято, то вступит в силу 1 января 2025 года.

Так, Минцифры предлагает разрешить Роскомнадзору запрашивать у хостинг-провайдеров данные для физлиц — страну выдачи удостоверяющих документов, для юрлиц РФ или иностранных компаний — наименование и ИНН, сетевые адреса и доменные имена, выданные провайдером.

Соответствующий запрос служба сможет делать в случае выявления рисков устойчивости сети, срок предоставления информации — четыре часа с момента запроса. В Минцифры “Ъ” говорят, что «речи о передаче персональных данных не идет», а нововведения усовершенствуют безопасность инфраструктуры и защитят пользователей. В Роскомнадзоре объясняют, что данные нужны для выявления потенциальных источников компьютерных атак на российскую инфраструктуру, а также для оценки рисков возникновения угроз. «Сведения о вычислительной мощности предоставляются на основании запроса не чаще двух раз в год»,— поделились там.

Реестр хостинг-провайдеров Минцифры появился в начале 2024 года, с лета компании обязали вносить данные в реестр, а также полностью размещать мощности в стране, иметь возможности для установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). С 1 февраля хостинг-провайдерам, не включенным в реестр, запрещено оказывать услуги в РФ. Сейчас провайдерам необходимо предоставить данные о системах, на которых предоставляются услуги хостинга, информацию обо всех IP-адресах, местонахождении мощностей, точках обмена трафиком, к которым подключена инфраструктура, а также сведения об используемых средствах защиты данных.

Сейчас формируется дополнительный перечень сведений, представляющих коммерчески чувствительную информацию как для провайдеров, так и для клиентов, отмечает директор облачного бизнеса ITGLOBAL.COM Евгений Свидерский. К раскрытию таких данных необходимо подходить осторожно: крупные компании обычно избегают публичного анонса размещения в конкретном облаке для минимизации потенциальных рисков кибератак на свою инфраструктуру: «Передача такой информации будет противоречить условиям NDA, который является неотъемлемой частью всех крупных контрактов».

«Формально эти данные станут частью реестра и, скорее всего, они не будут размещаться в открытых источниках»,— считает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. При этом неизвестно, где будет храниться информация, и компании могут столкнуться с претензиями от клиентов о сохранности данных о них.

В провайдере «Рунити» передачу данных называют избыточной. «Участники рынка, входящие в реестр, уже взаимодействуют с госорганами для реализации требований к вычислительным мощностям,— говорит директор по ИБ компании Сергей Журило.— Появление подобных актов создает все больше новых требований, которые необходимо исполнять, порой в ущерб развитию продуктов, улучшению их качества и безопасности».

Татьяна Исакова, Юлия Юрасова