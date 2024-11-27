Полузащитник «Барселоны» Ямаль стал лучшим молодым футболистом Европы

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал лауреатом ежегодной премии Golden Boy как лучший футболист Европы в возрасте до 21 года, сообщила организатор премии газета Tuttosport. Ямаль стал третьим игроком «Барселоны», получившим эту награду за последние четыре года, после Педри в 2021-м и Гави в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

В голосовании за лучшего футболиста приняло участие 50 европейских журналистов — Ламин Ямаль набрал 488 баллов из 500 возможных.

Ламину Ямалю 17 лет. 20 августа 2023 года Ламин Ямаль впервые попал в стартовый состав «Барселоны», до этого в апреле он дебютировал в матче в Ла Лиге, выйдя на замену Гави в матче против клуба «Реал Бетис». С 2014-го Ямаль тренировался в академии клуба. На данный момент Ямаль — самый молодой дебютант клуба. В октябре Ямаль выиграл «Копа Трофи», премию лучшего футболиста в возрасте до 21 года по итогам сезона 2023/24 по версии журнала France Football.