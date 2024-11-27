Министр экономики рассказал об эмоциональной составляющей в скачке курса рубля

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля. Основными причинами ослабления национальной валюты министр назвал укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности насчет дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне ужесточения санкций в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий... Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется»,— сказал господин Решетников на полях российского-казахстанского саммита в Казахстане.

Он отметил, что сейчас российская экономика меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран. По представленным министром данным, доля российского рубля и валют дружественных стран во втором полугодии 2024-го достигла 82% в экспорте и 78% в импорте.

Сегодня, 27 ноября, Банк России сообщил, что с завтрашнего дня и до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Решение принято для снижения волатильности. За сегодняшний день доллар на международном рынке подорожал уже на несколько рублей. Около 16:00 мск курс доллара на международном рынке forex превысил 114 руб., достигнув 114,5 руб. (+8,54%).