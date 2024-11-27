Курс доллара. Прогноз на 28–29 ноября

Денис Буйволов,

аналитик Фактор налогового периода не играет заметной роли Прогноз до конца недели по биржевому курсу рубля к юаню — 14,2−15,2 руб./CNY, по доллару — 105−115 руб./$. Резкое усиление курсовой волатильности связано с тем, что каналы внешнеторговых расчетов нарушились из-за введенных недавно западных санкций к банковскому сектору России. Кроме этого, рубль страдает от сезонных трендов — активизации потребительского спроса, всплеска бюджетных расходов. Наконец, не в пользу нацвалюты играет высокое геополитическое напряжение. Фактор налогового периода в условиях рыночного дисбаланса и ажиотажных настроений в этот раз не играет заметной роли. Валюты еще могут обновить максимумы, но в целом представляется, что фаза ослабления рубля близка к завершению. У финансовых властей остаются рычаги воздействия на курс. В частности, увеличить предложение валюты могла бы приостановка зеркалирования операций Минфина Центробанком.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В ближайшей перспективе рубль вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб./$ Рубль резко девальвируется к мировым валютам. Локальной причиной выступает усиление геополитических рисков вокруг России и санкции в отношении представителей банковской отрасли. Новые санкции могут сбить процесс проведения экспортных трансграничных платежей, что усугубит проблему с дефицитом ликвидности на рынке. Тем не менее пока это лишь риски, поэтому мы не ожидаем, что такая острая динамика будет носить длительный характер, и в ближайшей перспективе рубль вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб./$.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Сильное ослабление рубля угрожает ускорением инфляционных процессов К середине недели волатильность на валютном рынке достигла пиковых уровней, а биржевой и внебиржевой курсы юаня уверенно превысили 15 руб., ведомые еще более бурным ростом доллара. Судя по росту спрэдов между курсами юаня на различных сегментах валютного рынка и с курсом пары доллар-юань на мировых рынках, на рынке обострился дефицит валюты. К сезонно высокому спросу на валюту добавилась перестройка российскими банками и экспортерами каналов поступления валютной выручки — следствие введенных США на прошлой неделе санкций против ряда финансовых учреждений во главе с Газпромбанком. Процесс адаптации к новым санкциям займет определенное время, в течение которого волатильность сохранится. При этом сильное ослабление рубля угрожает ускорением инфляционных процессов. И если регулятор предпримет меры по стабилизации ситуации, мы можем увидеть ощутимое возвратное движение. Более того, валюты к рублю уже и технически выглядят перегретыми, что может остудить спекулятивных игроков как минимум локально. Мы склонны ожидать, что в ближайшие дни юань не сможет закрепиться выше 15 руб., а доллар — выше 115 руб.