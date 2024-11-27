Курс доллара. Прогноз на 28–29 ноября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Внебиржевой курс американской валюты обновил максимум с марта 2022 года, закрепившись выше уровня 113 руб./$. С начала недели доллар подорожал почти на 9 руб. Официальный курс доллара вырос лишь на 5,43 руб. и закрепился выше уровня 108 руб./$. Обвал вызван дефицитом валюты на внутреннем рынке из-за введенных на минувшей неделе американских санкций против 50 российских банков. В таких условиях возросший спрос на валюту со стороны импортеров и частных инвесторов не находит должного предложения, толкая его курс к новым максимумам.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|100.50-103.00
|«БКС Мир инвестиций»
|99.50-103.50
|Банк Русский Стандарт
|101.00-104.00
|«Цифра банк»
|98.00
|Банк Зенит
|96.00-100.00
|Консенсус-прогноз *
|100.35
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Фактор налогового периода не играет заметной роли
Прогноз до конца недели по биржевому курсу рубля к юаню — 14,2−15,2 руб./CNY, по доллару — 105−115 руб./$. Резкое усиление курсовой волатильности связано с тем, что каналы внешнеторговых расчетов нарушились из-за введенных недавно западных санкций к банковскому сектору России. Кроме этого, рубль страдает от сезонных трендов — активизации потребительского спроса, всплеска бюджетных расходов. Наконец, не в пользу нацвалюты играет высокое геополитическое напряжение. Фактор налогового периода в условиях рыночного дисбаланса и ажиотажных настроений в этот раз не играет заметной роли. Валюты еще могут обновить максимумы, но в целом представляется, что фаза ослабления рубля близка к завершению. У финансовых властей остаются рычаги воздействия на курс. В частности, увеличить предложение валюты могла бы приостановка зеркалирования операций Минфина Центробанком.
В ближайшей перспективе рубль вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб./$
Рубль резко девальвируется к мировым валютам. Локальной причиной выступает усиление геополитических рисков вокруг России и санкции в отношении представителей банковской отрасли. Новые санкции могут сбить процесс проведения экспортных трансграничных платежей, что усугубит проблему с дефицитом ликвидности на рынке. Тем не менее пока это лишь риски, поэтому мы не ожидаем, что такая острая динамика будет носить длительный характер, и в ближайшей перспективе рубль вернется к адекватным значениям вблизи 100 руб./$.
Сильное ослабление рубля угрожает ускорением инфляционных процессов
К середине недели волатильность на валютном рынке достигла пиковых уровней, а биржевой и внебиржевой курсы юаня уверенно превысили 15 руб., ведомые еще более бурным ростом доллара. Судя по росту спрэдов между курсами юаня на различных сегментах валютного рынка и с курсом пары доллар-юань на мировых рынках, на рынке обострился дефицит валюты. К сезонно высокому спросу на валюту добавилась перестройка российскими банками и экспортерами каналов поступления валютной выручки — следствие введенных США на прошлой неделе санкций против ряда финансовых учреждений во главе с Газпромбанком. Процесс адаптации к новым санкциям займет определенное время, в течение которого волатильность сохранится. При этом сильное ослабление рубля угрожает ускорением инфляционных процессов. И если регулятор предпримет меры по стабилизации ситуации, мы можем увидеть ощутимое возвратное движение. Более того, валюты к рублю уже и технически выглядят перегретыми, что может остудить спекулятивных игроков как минимум локально. Мы склонны ожидать, что в ближайшие дни юань не сможет закрепиться выше 15 руб., а доллар — выше 115 руб.
Дальнейшая траектория рубля во многом продолжит определяться новостями геополитики
На фоне ужесточившейся санкционной риторики, глобального роста доллара, роста импорта рубль показывает негативную динамику за последние дни. Тем не менее реакция рынка выглядит избыточной, и коррекция рубля ближайшие дни весьма вероятна. Так, приближение пика налоговых выплат способно оказать относительную поддержку курсу национальной валюты, однако на курс также оказывают давление вопросы с цепочками экспортных поступлений. При этом продолжающаяся эскалация санкционной риторики, а также низкая ликвидность внутреннего валютного рынка при сжатии экспорта по-прежнему будут способствовать повышенной волатильности на валютном рынке. Дальнейшая траектория рубля во многом продолжит определяться новостями геополитики, а также перенастройкой системы расчетов, которая способна изменить ситуацию и добавить оптимизма национальной валюте.