Минтранс предложил запретить водителям с непогашенной судимостью перевозить детей

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru поправки к Трудовому кодексу с запретом на перевозку детей на автобусах для водителей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой). Подобные ограничения планируется ввести и для граждан, которые подвергаются уголовному преследованию за совершение таких преступлений. Документ разработан во исполнение поручения президента РФ, пояснили в ведомстве. Аналогичная норма действует сегодня для водителей легковых такси. Водители автобусов, перевозящих детей (речь идет об организованных перевозках), подчиняются общим требованиям ТК РФ как водители общественного транспорта, пояснили в Минтрансе.

Согласно предлагаемым нормам, все водители, задействованные в детских перевозках, до 1 сентября 2026 года должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или уголовном преследовании. Если ее не будет, трудовой договор прекратят. «Ограничение контактов подобных лиц (с непогашенной судимостью.— ''Ъ'') с несовершеннолетними, а именно полный запрет на работу, связанную с организованными перевозками детей, поможет обезопасить последних и защитить от преступных посягательств»,— пояснили в Минтрансе. В ведомстве отметили, что ужесточение коснется как водителей-россиян, так и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза.

Иван Тяжлов