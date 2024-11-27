Суд арестовал министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева

Кировский суд Ростова-на-Дону арестовал замгубернатора и регионального министра транспорта Виталия Кушнарева до 24 января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. По какой статье арестован министр и о чем идет речь в уголовном деле — не сообщается. По данным издания Donday, господина Кушнарева задержали с поличным при получении взятки вместе с его заместителем Дмитрием Мамелко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кушнарев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Виталий Кушнарев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господина Мамелко отпустили после допроса, а Виталия Кушнарева задержали на 72 часа до возбуждения уголовного дела, утверждает Donday. Источник 161.ru в силовых структурах сообщает, что министру уже предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ: ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 (получение взятки), ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 292 (служебный подлог), ст. 286 (превышение должностных полномочий).

Собеседник 161.ру отметил, что дело Виталия Кушнарева «курируют московские силовики». Сейчас его расследует ростовское управление СКР, но после следственных мероприятий дело могут «передать в столицу», считает он.

При этом источник отметил, что у следователей «накопилось достаточно вопросов» к министру. Вопросы финансирования строительства трассы «Западная Хорда» и стадиона «Ростов-Арена» источник назвал «самыми насущными». По его словам, следователи также интересовались пожаром на Театральной площади в Ростове-на-Дону в августе 2017 года (тогда имущества лишились более 700 жителей города), а также строительством жилого комплекса на территории Александровского лесопитомника. 161.ру отмечает, что управление ЖК «пытались передать в частные руки».

Виталию Кушнареву 49 лет. В 2010 году господин Кушнарев был назначен помощником Василия Голубева, когда тот стал губернатором Ростовской области. В феврале 2014-го Виталий Кушнарев возглавил региональное министерство транспорта и провел на этом посту два года, после чего сложил полномочия в пользу должности главы администрации Ростова-на-Дону. С 2024 года он снова занял посты замгубернатора и министра транспорта.