ЕП утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен

Депутаты Европейского парламента утвердили новый состав Еврокомиссии, состоящий из 27 европейских чиновников. Орган исполнительной власти ЕС возглавит Урсула фон дер Ляйен, переизбравшаяся на этот пост. Назначение еврокомиссаров, выполняющих функции министров в Евросоюзе, поддержали 370 депутатов из 688. Против выступили 282, еще 36 воздержались, следует из трансляции заседания в Страсбурге. Утвержденный состав ЕК официально начнет работу 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (слева) и президент ЕП Роберта Метсола

Фото: Yves Herman, Reuters Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (слева) и президент ЕП Роберта Метсола

Фото: Yves Herman, Reuters

Европарламент с 4 по 12 ноября проводил обсуждение кандидатур на должности еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, чтобы определить соответствие каждого из них предлагаемым должностям. Сегодня, 27 ноября, в Европарламенте состоялось заключительное голосование за все 27 еврокомиссаров (включая и Урсулу фон дер Ляйен). Перед началом работы новый состав должен получить формальное одобрение Совета Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен представила членов нового европейского правительства в сентябре. Утвержденная на новый пятилетний срок команда состоит на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей (изначально глава ЕК хотела добиться гендерного равенства в составе ЕК). Среди главных задач Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла достижение конкурентоспособности Европы, технологического суверенитета и обеспечение безопасности.

Подробнее о новом составе ЕК — в материале «Ъ» «Перед судом депутатов предстанут 27 европейских комиссаров».