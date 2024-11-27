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Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев арестован на два месяца

Кировский районный суд Ростова-на-Дону избрал министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву меру пресечения в виде заключения под стражу, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Кушнарев проведет в СИЗО два месяца. Как пояснили в пресс-службе, мера избрана до 24 января 2025 года в рамках уголовного дела по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов).

В понедельник стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Виталия Кушнарева с поличным при получении взятки 24 ноября в одном из ростовских ресторанов, где его заместитель Дмитрий Мамелко отмечал день рождения.

Виталий Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области в 2014-2016, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в этом году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.

Кристина Федичкина

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