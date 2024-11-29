Ангелину Цекатунову прооперируют в январе

22 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю 17-летней Ангелины Цекатуновой из Волгоградской области («Черный пояс добра», Светлана Иванова). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация позвоночника увеличивается, нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Ангелине срочно нужна операция с использованием технологии VBT (Vertebral Body Tethering) — она выпрямит позвоночник, сохранив его подвижность. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 333 307 руб.) собрана. Ирина, мама Ангелины, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Цекатунова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ангелина Цекатунова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 22 ноября 14 856 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Владимир», «Нижний Новгород», «Ярославия», «Бурятия», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 57 детям на 24 575 601 руб.