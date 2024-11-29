Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ангелину Цекатунову прооперируют в январе

22 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю 17-летней Ангелины Цекатуновой из Волгоградской области («Черный пояс добра», Светлана Иванова). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация позвоночника увеличивается, нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Ангелине срочно нужна операция с использованием технологии VBT (Vertebral Body Tethering) — она выпрямит позвоночник, сохранив его подвижность. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 333 307 руб.) собрана. Ирина, мама Ангелины, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Ангелина Цекатунова

Ангелина Цекатунова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ангелина Цекатунова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 22 ноября 14 856 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Владимир», «Нижний Новгород», «Ярославия», «Бурятия», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 57 детям на 24 575 601 руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...