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Коммерсантъ FM
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Кравцов допустил переход на бесплатное обучение по рабочим специальностям

Министр просвещения Сергей Кравцов допустил переход на бесплатное обучение по рабочим специальностям в колледжах. Такое решение, по его словам, может стать частью плана увеличения финансирования системы среднего профессионального образования и сокращения платного обучения.

Сергей Кравцов

Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе правительственного часа в Госдуме господин Кравцов отметил, что механизм приема в колледжи также должен совершенствоваться. «С одной стороны, важно упростить процедуру приема в колледжи, а с другой — соблюсти баланс. У нас сегодня ребята в колледжи приходят со средним баллом аттестата 4, а по некоторым специальностям — 4,9»,— сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению министра, также должна продолжиться модернизация инфраструктуры колледжей. По оценкам ведомства, в настоящий момент в России насчитывается 4846 зданий колледжей. Из них 391 здание находится в аварийном состоянии, подчеркнул господин Кравцов.

Согласно данным исследования, проведенного Высшей школы экономики совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и Росстатом, больше половины выпускников 9-х и 11-х классов предпочитают вузам колледжи. Число обучающихся в средних специальных учебных заведениях постепенно приближается к количеству студентов институтов и университетов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Молодежь выбирает профессию».

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