Владимир Путин прилетел в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи главы государств обсудят вопросы развития «отношений стратегического партнерства и союзничества», в том числе с учетом председательства Казахстана в ОДКБ и России — в СНГ и БРИКС, сообщил Кремль. Завтра, 28 ноября, господин Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Астане.

В преддверии государственного визита президенты России и Казахстана опубликовали статьи о развитии отношений двух стран. Господин Путин обратил внимание, что российские инвестиции в казахстанскую экономику увеличиваются с каждым годом, господин Токаев назвал отношения между странами образцом крепкой и нерушимой дружбы. Владимир Путин последний раз посещал Казахстан в ноябре 2023 года.