Касым-Жомарт Токаев: отношения Казахстана и РФ — образец нерушимой дружбы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Астану заявил, что отношения между Москвой и Астаной можно назвать образцом крепкой и нерушимой дружбы. Об этом он написал в авторской статье для газеты «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов. Наши страны, несмотря на беспрецедентные глобальные вызовы, показывают пример добрососедства и многогранного сотрудничества. В основе такого сотрудничества лежат общность интересов, взаимное уважение, конструктивный политический диалог на высоком уровне»,— отметил господин Токаев.

Президент Казахстана также заявил о регулярных контактах с Владимиром Путиным, которые отличаются откровенностью, деловитостью и взаимным уважением. По его словам, открытый диалог помогает оперативно решать возникающие вопросы и способствует укреплению взаимопонимания.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что торгово-экономическое взаимодействие между Казахстаном и Россией развивается благодаря совместным усилиям правительств и бизнеса обеих стран. По его словам, в республике работает более 23 тыс. российских компаний, из которых около 4 тыс. созданы только за последний год. Это свидетельствует о высокой динамике сотрудничества между государствами, подчеркнул глава казахстанского государства.

Владимир Путин по приглашению президента Казахстана посетит Астану 27–28 ноября. В первый день визита российский президент проведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. 28 ноября господин Путин примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ.