Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Россия остается крупнейшим экономическим партнером Казахстана, отметил президент РФ Владимир Путин в статье «Россия—Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», написанной для газеты «Казахстанская правда». Статья размещена на сайте Кремля. По словам главы государства, российские инвестиции в экономику Казахстана с каждым годом увеличиваются, сегодня их объем составляет порядка $13 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил о важности экономической интеграции для стран—участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он отметил, что Россия и другие государства активно работают над созданием общих рынков товаров, услуг и капиталов.

Глава государства подчеркнул, что основная задача — устранение регуляторных и торговых барьеров. Это позволяет развивать транспортно-логистическую инфраструктуру и способствует эффективному экономическому росту и развитию региона.

В Казахстане сейчас работает более 23 тыс. предприятий с российским участием, сообщил Владимир Путин. Президент отметил, что компании двух стран реализуют совместные проекты в промышленной кооперации и в сфере высоких технологий. Эти проекты подразумевают создание новых производств полного цикла, что способствует модернизации экономик обеих стран и укреплению их технологического суверенитета.

«Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в $28 млрд, а в январе—сентябре текущего года превысил $20 млрд»,— сказано в статье.

Президент России Владимир Путин заявил, что он и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев стремятся создать благоприятные условия для сотрудничества между Москвой и Астаной. По словам господина Путина, тесные личные отношения с президентом Казахстана, которые сложились за годы совместной работы, свидетельствуют о высоком уровне межгосударственных связей. Глава государства подчеркнул, что они регулярно поддерживают связь и встречаются в различных форматах.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия и Казахстан находятся в авангарде процессов формирования справедливого многополярного миропорядка. Он заявил о совпадении позиций Москвы и Астаны по вопросам международного права и глобальной безопасности.

По словам российского президента, обе страны придают важное значение соблюдению прав всех стран в вопросах безопасности и устойчивого развития. Этот подход лежит в основе их взаимодействия в многосторонних организациях, таких как СНГ, ОДКБ и ШОС. Президент России подчеркнул, что совместная работа на основе этих принципов способствует укреплению международной стабильности и сотрудничества между государствами.