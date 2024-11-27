Судебных приставов обяжут укреплять российские духовно-нравственные ценности

В число задач Федеральной службы судебных приставов (ФССП) внесут сохранение и укрепление российских духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в подготовленном Минюстом проекте указа.

«Внести в положение о Федеральной службе судебных приставов... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом следующего содержания: сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в установленной сфере деятельности»,— сказано в документе.

Указ должен вступить в силу со дня подписания его президентом. Уточняется, что инициатива не предусматривает выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Согласно действующему указу, в число задач ФССП входят обеспечение деятельности судов и принудительное исполнение судебных актов.

В августе Совет федерации одобрил закон, позволяющий всем сотрудникам органов принудительного исполнения, а не только приставам, применять в ряде случаев силу и огнестрельное оружие. Также они могут использовать спецсредства, включая резиновые палки, аэрозоль со слезоточивыми веществами и электрошокеры.

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