В Баренцевом море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

В акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно с пассажирами. Никто не пострадал. СКР возбудил дело п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

ЧП произошло рядом с селом Териберка Мурманской области. По данным СКР, экипаж проходящего мимо судна подобрал оказавшихся в воде людей и передал информацию о случившемся. Региональное управление МЧС сообщало, что в акватории Баренцева моря ограничен выход маломерных судов с 10:00 сегодняшнего дня, 27 ноября, до 9:00 29 ноября.

Как уточняет РЕН ТВ, на борту было девять туристов и один член экипажа. Telegram-канал 112 пишет, что туристы вышли в море посмотреть на китов. В результате опрокидывания судно «почти полностью затонуло».