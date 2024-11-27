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Коммерсантъ FM
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В Баренцевом море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

В акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно с пассажирами. Никто не пострадал. СКР возбудил дело п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

ЧП произошло рядом с селом Териберка Мурманской области. По данным СКР, экипаж проходящего мимо судна подобрал оказавшихся в воде людей и передал информацию о случившемся. Региональное управление МЧС сообщало, что в акватории Баренцева моря ограничен выход маломерных судов с 10:00 сегодняшнего дня, 27 ноября, до 9:00 29 ноября.

Как уточняет РЕН ТВ, на борту было девять туристов и один член экипажа. Telegram-канал 112 пишет, что туристы вышли в море посмотреть на китов. В результате опрокидывания судно «почти полностью затонуло».

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