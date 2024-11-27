В Петербурге злоумышленники легализовали более 21 тыс. мигрантов

Полицейские вместе с сотрудниками ОМОНа задержали в Санкт-Петербурге уроженца города Петропавловска-Камчатского, который вместе с подельниками легализовал в мегаполисе более 21 тыс. мигрантов, сообщает городское управление СКР. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц). Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

Преступную схему мужчина разработал в 2023 году. Он и его сообщники нашли юридическое лицо, не осуществлявшее хозяйственной деятельности. Реквизиты фирмы внесли в бланк уведомления о прибытии мигрантов. Злоумышленники подыскивали иностранцев и за денежное вознаграждение ставили их на фиктивный учет, указывая данные упомянутой организации.

Подробнее о миграционном законодательстве — в материале «Вопросы языкосдания».

Андрей Маркелов, Санкт-Петербург