Euroclear придумывают замену

В ВТБ призвали создать «Дубайклир» и другие замены западным финансовым институтам. В альтернативную доллару систему международных расчетов должны войти собственные биржа и депозитарий, заявил Андрей Костин. По словам банкира, процесс ее создания уже пошел, в том числе по линии БРИКС. Похожие заявления Костин делал и прошлым летом, когда предлагал создать альтернативный депозитарий, который бы заменил Euroclear и Clearstream. В них в 2022 году были заморожены российские активы более чем на 5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На создание альтернативных институтов может уйти несколько лет, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов: «В первую очередь эта инициатива направлена на то, чтобы объединить вокруг себя дружественные страны, их рынки ценных бумаг. Создание единого места, где бы хранились ценные бумаги, упрощает, удешевляет и ускоряет процесс перемещения их между странами. Поэтому создание такого института давно назрело. Вполне возможно, что и технологии блокчейна отчасти будут задействованы в создании такого хаба для ценных бумаг.

На мой взгляд, это все-таки практичная мысль, которая была озвучена не впервые. На горизонте нескольких лет вполне возможно, что такой институт мы увидим, и, конечно, он будет способствовать развитию финансовых отношений между дружественными странами, в первую очередь мы говорим про фондовые рынки. Мы пока видим только устные заявления, но с высокой долей вероятности можно предположить, что это делается с тем расчетом, чтобы никто не мешал этому процессу. Наверное, о каких-то фактах мы будем знать, когда процесс будет необратимым, возможно, проект даже будет уже реализован».

Кроме того, по мнению Костина, значительная часть мира якобы поняла, насколько «опасна» западная финансовая система. Он напомнил, что «американцы сейчас по всему миру ездят и запугивают страны Глобального Юга, что есть вторичные санкции. Отсюда и чрезмерная боязливость банков». Именно из-за этого создать полноценную альтернативу международным финансовым институтам вряд ли получится, считает руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук:

«Есть сомнения в том, что такие страны как Эмираты будут готовы создавать такую систему. Все-таки они стремятся оставаться нейтральными. Создание такой системы — это, конечно, вызов западным странам. Если все-таки представить, что такая она будет создана, скорее всего, российским инвесторам будет доступно только ограниченное количество активов. Западные страны не будут спокойно смотреть на то, как стало возможным инвестировать, допустим, в фондовый рынок США через некий "Дубайклир". Может быть, через него можно было бы инвестировать, скажем, в фондовый рынок Эмиратов, Китая.

Наконец, очень легко всю эту идею подорвать с помощью санкционной политики, которая в настоящее время проводится западными странами.

Самый недавний пример — система UnionPay, которая вроде бы не связана ни с Европой, ни с США. Но как только один из участников этой системы — Газпромбанк — подпадает под санкции, карты тут же перестают работать, и клиенты банка не могут пользоваться этой системой. Поэтому даже если предположить, что такая система создана, и, например, российских брокеров к ней начали подключать, очень просто ввести санкции даже не против самой системы, а против брокеров».

Последние санкции против российского финсектора Вашингтон ввел на прошлой неделе. Тогда в черный список попали более полусотни банков, в том числе и Газпромбанк. Через него шли платежи за поставки газа в Европу.

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Даниил Бабкин