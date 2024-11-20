Туроператоры рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Сочи

Туроператоры ожидают всплеска продаж новогодних туров в Сочи к концу ноября. Эксперты отмечают, что дефицита мест пока нет, однако в популярных объектах уже распроданы наиболее востребованные категории номеров, говорится в исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

По оценкам компаний PEGAS Touristik, «Мультитур», «Дельфин», «Русский экспресс», FUN&SUN и Anex, продажи новогодних заездов в отелях морского кластера Сочи остаются на уровне 2023 года. При этом, отмечают участники рынка, прибрежная часть курорта востребована больше, чем горный кластер,— 89 против 11%. Эксперты считают, что это связано с предпочтениями туристов: горнолыжники ждут открытия сезона в Красной Поляне, а те, кто предпочитают побережье, меньше зависят от фактора погоды.

«По наблюдениям специалистов АЛЕАН, Сочи — самый популярный курорт для семейного отдыха на новогодние каникулы. Его выбирают 55% клиентов компании. По этой причине в прибрежном кластере в лидерах бронирования объекты с подогреваемыми бассейнами и термальными зонами, а также отели, расположенные недалеко от популярных у семейных туристов развлекательных объектов»,— отмечают в АТОР.

Аналитики прогнозируют, что большинство мест в отелях прибрежной части Сочи распродадут до середины декабря. На Новый год загрузка уже сейчас составляет от 50 до 70%.

Говоря о цене, АТОР приводит данные «Интуриста». Стоимость участия в праздничных банкетах заметно варьируется: от 7 тыс. руб. на человека в недорогих отелях до 100 тыс. на человека в пятизвездочных гостиницах. В «Сочи Парк Отеле» банкет с развлекательной программой стоит от 13,5 тыс. руб., кубинская вечеринка с банкетом от шеф-повара в отеле Cosmos Stay Le Rond — от 18 тыс.

Новогодние туры в Сочи стоят 12,7 тыс. руб. до 270,7 тыс. Разные туроператоры предлагают различные программы. Самым бюджетным вариантом будет тур на двоих с заездом 30 декабря на четыре ночи с питанием «завтрак» в отель «три звезды» — от 12,7 тыс. руб. Тур в пятизвездочный отель LUCIANO Hotel & SPA Sochi с питанием «полный пансион» обойдется в 270,7 тыс. руб. за двоих.

Вячеслав Рыжков