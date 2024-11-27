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В Чебоксарах семья с 7 детьми купила квартиру, из которой не съезжали владельцы

Многодетная семья из Чебоксар с 7 детьми приобрела квартиру, из которой отказались съехать бывшие собственники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В конце 2023 года семья, используя сертификат для улучшения жилищных условий, приобрела квартиру. Прошлые собственники долго не освобождали жилье и продолжали там жить.

После проверки прокуратура направила в суд исковые заявления о выселении бывших собственников из квартиры. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Квартиру освободили. Ею пользуется многодетная семья. С прошлых владельцев взыскали более 140 тыс. руб.

По инициативе прокуратуры бывших собственников привлекли к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

Диана Соловьёва

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