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СКР проводит проверку по факту отравления ребенка лекарством от гриппа в Туапсе

В Туапсе 11-летняя девочка отравилась лекарством от гриппа. СКР по Краснодарскому краю инициировал проверку, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в публикациях в Telegram-каналах, школьница сообщила врачам, что пыталась сбросить лишний вес, приняв чрезмерное количество таблеток. По предварительным данным, пострадавшая могла найти подобные советы в интернете, где пишут, что дешевый препарат для лечения гриппа помогает снизить вес и доступен без рецепта. Сейчас школьница находится под наблюдением медиков в детском отделении.

Следователи территориального следственного отдела СКР по Краснодарскому краю по данному факту проводят проверку, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе регионального следкома.

«Ъ-Сочи» писал, что две недели назад на подростков напала стая бродячих собак в Сочи. Пострадавшие получили серьезные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Мария Удовик

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