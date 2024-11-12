Двое подростков попали в больницу после нападения стаи бродячих собак в Сочи

В Сочи стая бродячих собак напала на группу подростков, прогуливающихся вдоль пляжа Багратион в Лазаревском районе. Информация об этом появилась в СМИ и соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сообщается, что два мальчика получили серьезные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В полиции курорта «Ъ-Сочи» подтвердили, что получили сообщение о нападении собак из медучреждения.

Как сказано в публикациях в Telegram-каналах, подростки пытались укрыться, забравшись на забор ближайшего дома, однако это не спасло их от укусов. Один подросток якобы получил ранения на пояснице, ягодице и голени, в то время как второй молодой человек пострадал в области ягодиц, ног и рук.

Мария Удовик