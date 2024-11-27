Совфед одобрил федеральный бюджет до 2027 года

Совет федерации единогласно одобрил закон о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку — с 2025 по 2027 год. Согласно документу, в следующем году доходы ожидаются на уровне 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, расходы — 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит составит 1,17 трлн руб.

Доходы в 2026 году прогнозируются на уровне 41,84 трлн руб., в 2027-м — 43,15 трлн руб. Расходы — 44,02 трлн и 45,92 трлн руб., дефицит — 2,18 трлн и 2,76 трлн руб. Уровень инфляции — 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 и 2027 годах. Объем Фонда национального благосостояния на начало 2025 года должен составить 11,06 трлн руб., в 2026-м — 12,88 трлн руб., в 2027-м — 14,93 трлн руб.

Прогнозируется увеличение предела внутреннего государственного долга: к 1 января 2026 года этот показатель может составить 29,38 трлн руб., 1 января 2027-го — 34,04 трлн руб., а к 1 января 2028-го составит 39 трлн руб. При этом предел внешнего долга снизится с $61,1 млрд на 1 января 2026-го до $56,5 млрд на 1 января 2028-го.

Проект бюджета был внесен в парламент в конце сентября. Госдума утвердила его на прошлой неделе. Нижняя палата по договоренности с правительством распределила на ближайшие три года больше 8 трлн руб. ранее зарезервированных расходов.

О рассмотрении бюджета в Госдуме — в материале «Ъ» «Восемь триллионов попали под раздачу».