СКР возбудил дело о теракте после обстрела с двумя погибшими в Курской области

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) в отношении ряда боевиков ВСУ после обстрела мирного населения в Курской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 23 ноября украинские формирования с помощью дистанционных средств огневого поражения нанесли ракетный удар тремя тактическим ракетами по селу Большое Жирово в Фатежском районе.

В этот же день ВСУ с помощью пяти дальнобойных ракет ATACMS американского производства атаковали позицию зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе поселка Лотаревка Фатежского района, находящегося примерно в 96 км от границы с Украиной. Три ракеты были уничтожены, еще две — достигли цели. В результате пострадали несколько российских военнослужащих, повреждена радиолокационная станция.

В середине ноября СКР возбудил два уголовных дела — после обстрела мирного населения в деревне Гирьи, при котором был ранен один человек, и слободе Белая Беловского района Курской области, в результате которого пострадали три человека.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Анастасия Колпачева