ВСУ дважды атаковали Курскую область дальнобойными ракетами ATACMS; есть раненые

За последние три дня вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили «по объектам» в Курской области дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. В результате пострадали несколько российских военнослужащих, зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры и военной технике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фрагменты сбитых на аэродроме под Курском ракет ATACMS американского производства

Фото: Министерство обороны РФ

23 ноября пятью ракетами ATACMS обстреляли позицию зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе поселка Лотаревка Фатежского района, который находится примерно в 96 км от границы с Сумкой областью Украины. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», прикрывавший этот дивизион, уничтожил три американских ракеты, еще две — достигли цели. В результате пострадали несколько военнослужащих, повреждена радиолокационная станция.

25 ноября восемью ракетами ATACMS атаковали аэродром «Курск-Восточный» в деревне Халино Курского района, которая находится примерно в 101 км от Сумской области Украины. Зенитная ракетная система С-400 и ЗРПК «Панцирь» уничтожили семь ракет, еще одна достигла цели. В результате падения осколков ракет получили ранения двое военнослужащих, «незначительно» повреждены объекты инфраструктуры.

«Министерство обороны РФ контролирует обстановку, ответные действия готовятся»,— заявили в оборонном ведомстве.

19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США разрешили Украине «для самообороны» наносить удары по Курской области и прилегающим территориям американскими ракетами ATACMS.

О первом применении ВСУ ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны сообщило 19 ноября. Тогда шесть ракет ATACMS атаковали Брянскую область.

Алина Морозова