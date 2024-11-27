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обновлено 13:43

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 ноября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13:43. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

13:28. Губернатор Алексей Смирнов вручил медали «Защитник Курской области» военнослужащим 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ и 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ. Также он передал бойцам 200 дронов и комплекты для их управления. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

13:12. В Белгороде выполнили остекление квартир в доме, который 14 ноября пострадал при атаке ВСУ. До 1 декабря планируется отремонтировать все окна, до 25 декабря — завершить внутренние работы. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

13:00. «Сегодня наблюдается высокая активность дронов по трассе "Дьяконово-Суджа" от перекрестка в сторону села Волоконск до села Большое Солдатское. Пострадало два гражданских автомобиля, есть раненые»,— сообщил глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

12:57. Три дрона ВСУ нанесли удар по Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Город Белгород атакован беспилотником. В результате загорелась кровля неэксплуатируемого здания — сотрудниками МЧС пожар на площади 120 кв. м потушен. В городе Шебекино БПЛА обстрелял грузовик — поврежден прицеп. Еще один FPV-дрон упал и взорвался на территории социального объекта, обошлось без разрушений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

12:09. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области — РСЧС.

12:02. На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности — РСЧС.

12:01. В курском Железногорске восстановили 14 лестничных пролетов в трех МКД, пострадавших при падении обломков БПЛА накануне. Также заменены все поврежденные окна. В двух квартирах пострадали балконные блоки: в одной сбоку в пролете стекло лопнуло, в другой — вывалилось. Сегодня управляющая компания устранит эти повреждения, сообщил мэр города Александр Михайлов в своем Telegram-канале.

11:52. Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) в отношении ряда боевиков ВСУ после обстрела мирного населения в Курской области, в результате которого погибли два человека. Атака была произведена 23 ноября в Фатежском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

11:33. За минувшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 40 боеприпасов и 31 беспилотника. Повреждено два легковых автомобиля, инфраструктурный и социальные объекты. О пострадавших не сообщается. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

11:26. В Белгородской области объявили угрозу удара БПЛА — РСЧС.

10:12. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

10:11. В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА, действовавшей с 20:42 26 ноября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

10:07. РСЧС: в Белгородской области отменили режим ракетной опасности, введенный в 20:38 26 ноября.

9:22. Белгородские власти прибрели 12 автомобилей «Урал» для отряда «Барс-Белгород» и СГУП «Орлан». По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, транспортные средства помогут бойцам при выполнении боевых задач. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

8:02. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе средствами ПВО и РЭБ были обнаружены и уничтожены «несколько БПЛА». В результате, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

7:43. Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили над Россией 22 беспилотника, в том числе семь над Белгородской областью, два — над Воронежской, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

4:07. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области — губернатор Алексей Смирнов.

1:45. В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 ноября

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