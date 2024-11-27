Глава Unilever назвал причину ухода компании из России

Британская Unilever решила покинуть российский рынок из-за потери контроля над бизнесом в этой стране, заявил гендиректор компании Хайн Шумахер. По его словам, решение о продаже российского бизнеса стало «самым трудным за последние полтора года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хайн Шумахер

Фото: Hannah McKay / Reuters Хайн Шумахер

Фото: Hannah McKay / Reuters

Он рассказал в интервью Bloomberg, что из-за санкций Unilever потеряла возможность переводить денежные средства в Россию и из нее, а также анализировать свои результаты или влиять на управление своими брендами. «Я не видел перспективы в ближайшем будущем, когда мы могли бы вернуть этот контроль, и это повлияло на решение об уходе»,— сказал господин Шумахер.

Британско-нидерландская Unilever вышла на российский рынок в 1990-х годах. По итогам 2023 года выручка «Юнилевер Русь» выросла на 4,9% год к году, до 62 млрд руб., но чистая прибыль упала на 47,5%, до 4,9 млрд руб. В октябре компания продала свое подразделение группе «Арнест» Алексея Сагала. По данным Financial Times, сумма сделки составила €520 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Средства от ухода с российского рынка».