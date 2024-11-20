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Коммерсантъ FM
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Рубль ослабел с выгодой

Почему снижение курса национальной валюты может пойти на пользу бюджету

Рубль вновь подешевел. Официальный курс доллара, который устанавливает Центробанк, на 20 ноября оказался выше 100 руб. Это произошло впервые с октября 2023 года. К юаню российская валюта также опустилась до годового минимума. Торги на Мосбирже во вторник завершились на уровне в 13,84 руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российская валюта слабеет четвертый месяц подряд. Так, например, в августе доллар стоил 85 руб. С тех пор он подорожал на 17%. Впрочем, в текущих условиях такое ослабление рубля может быть выгодно российскому бюджету, поэтому снижение будет продолжаться и дальше, считает экономист Сергей Хестанов: «На формирование курса рубля сильнее всего в настоящее время влияют потоки валюты, которые в значительной степени не возвращаются в российскую юрисдикцию после того, как экспортеры поставили свой товар за рубеж. Довольно успешно применяется схема, при которой заметную долю импорта оплачивают за счет выручки экспортеров, а она уже находится за рубежом, потому что трансакции из-за границы в Россию и наоборот довольно сильно затруднены.

И подобная схема привела к тому, что внутрироссийский валютный рынок стал гораздо более тонким. И в результате даже небольшие изменения спроса и предложения вызывают заметное движение курса рубля. Стратегически же для того, чтобы не было проблем с наполнением довольно напряженного российского бюджета, желательно, чтобы рубль демонстрировал небольшую, но устойчивую тенденцию к ослаблению».

Рублю предложили разделиться

Среди других причин ослабления рубля эксперты называют обострение конфронтации между Россией и Западом. Этому, в частности, могло поспособствовать обновление Москвой своей ядерной доктрины. Впрочем, не меньшую роль сейчас играют и сезонные факторы, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Поэтому говорить о девальвации пока не приходится, отметил собеседник “Ъ FM”: «Это, конечно же, и конец года, и в какой-то степени отложенные расчеты, завершение контрактов. Увеличиваются траты, в том числе по внешнеэкономическим контрактам, кто-то пытается их до окончания года, до того, как закроются бюджеты.

Плюс ко всему, объем импорта под Новый год именно в потребительском секторе подрастает. Есть и более важные факторы, которые могут в моменте не оказывать явного влияния, — это, конечно, цены на нефть, объемы экспорта нефти на зарубежные рынки. В этом отношении статистика тоже пока не очень позитивная. На наш взгляд, мы можем протестировать 102,5 руб. за доллар до конца 2024 года».

Мосбиржа стабилизирует валютные курсы

Во вторник на мировых рынках дешевела и нефть. Стоимость Brent опускалась до $73. Аналитики связывают снижение котировок с низким спросом со стороны Китая. Кроме того, Международное энергетическое агентство прогнозирует избыток сырья на рынке в 2025 году. Дополнительно ситуация может усугубиться, если страны ОПЕК+ откажутся от действующих ограничений на добычу нефти. Это может произойти в конце декабря.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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