Рубль ослабел с выгодой

Рубль вновь подешевел. Официальный курс доллара, который устанавливает Центробанк, на 20 ноября оказался выше 100 руб. Это произошло впервые с октября 2023 года. К юаню российская валюта также опустилась до годового минимума. Торги на Мосбирже во вторник завершились на уровне в 13,84 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российская валюта слабеет четвертый месяц подряд. Так, например, в августе доллар стоил 85 руб. С тех пор он подорожал на 17%. Впрочем, в текущих условиях такое ослабление рубля может быть выгодно российскому бюджету, поэтому снижение будет продолжаться и дальше, считает экономист Сергей Хестанов: «На формирование курса рубля сильнее всего в настоящее время влияют потоки валюты, которые в значительной степени не возвращаются в российскую юрисдикцию после того, как экспортеры поставили свой товар за рубеж. Довольно успешно применяется схема, при которой заметную долю импорта оплачивают за счет выручки экспортеров, а она уже находится за рубежом, потому что трансакции из-за границы в Россию и наоборот довольно сильно затруднены.

И подобная схема привела к тому, что внутрироссийский валютный рынок стал гораздо более тонким. И в результате даже небольшие изменения спроса и предложения вызывают заметное движение курса рубля. Стратегически же для того, чтобы не было проблем с наполнением довольно напряженного российского бюджета, желательно, чтобы рубль демонстрировал небольшую, но устойчивую тенденцию к ослаблению».

Среди других причин ослабления рубля эксперты называют обострение конфронтации между Россией и Западом. Этому, в частности, могло поспособствовать обновление Москвой своей ядерной доктрины. Впрочем, не меньшую роль сейчас играют и сезонные факторы, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Поэтому говорить о девальвации пока не приходится, отметил собеседник “Ъ FM”: «Это, конечно же, и конец года, и в какой-то степени отложенные расчеты, завершение контрактов. Увеличиваются траты, в том числе по внешнеэкономическим контрактам, кто-то пытается их до окончания года, до того, как закроются бюджеты.

Плюс ко всему, объем импорта под Новый год именно в потребительском секторе подрастает. Есть и более важные факторы, которые могут в моменте не оказывать явного влияния, — это, конечно, цены на нефть, объемы экспорта нефти на зарубежные рынки. В этом отношении статистика тоже пока не очень позитивная. На наш взгляд, мы можем протестировать 102,5 руб. за доллар до конца 2024 года».

Во вторник на мировых рынках дешевела и нефть. Стоимость Brent опускалась до $73. Аналитики связывают снижение котировок с низким спросом со стороны Китая. Кроме того, Международное энергетическое агентство прогнозирует избыток сырья на рынке в 2025 году. Дополнительно ситуация может усугубиться, если страны ОПЕК+ откажутся от действующих ограничений на добычу нефти. Это может произойти в конце декабря.

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Владислав Викторов