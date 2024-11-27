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Коммерсантъ FM
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HeadHunter завершила редомициляцию «дочек» в Россию с Кипра

МКПАО «Хэдхантер» завершила процесс редомициляции дочерних компаний HeadHunter Group PLC и HeadHunter FSU Limited с Кипра в Россию. Уведомление об этом опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вчера, 26 ноября, закончилась перерегистрация международной компании АО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ». В октябре была зарегистрирована другая кипрская «дочка» группы — HeadHunter FSU Limited в форме международной компании ООО «Хэдхантер ФСЮ».

«Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний группы в Россию завершена»,— говорится в уведомлении компании.

МКАО «Хэдхантер» — новая материнская компания группы, которая появилась в 2023 году в Калининградской области. По итогам первого этапа редомициляции структура получила 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC. В начале октября HeadHunter получил разрешение на переезд в Россию. Акционеры кипрской группы также одобрили новый состав совета директоров. Размер уставного капитала оценили в 50 млн акций по 21 коп. за каждую.

Подробности — в материале «Ъ FM» «HeadHunter завершает переезд».

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