Оливье стал самым дорогим новогодним салатом в 2024 году

Продукты для приготовления традиционного для Нового года салата оливье за год подорожали на 8,5%. В 2024-м это блюдо на четырех человек обойдется россиянам в 553 руб. Дешевле всего будет стоить «Столичный» — 257 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость салатов посчитало «РИА Новости» по данным Росстата. Оливье в расчетах состоит из 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, 400 г картофеля, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и четырех яиц.

«Мимоза» на четырех человек подорожала на 10,5%, до 277 руб., селедка под шубой — на 13,3%, до 261 руб., «Столичный» — на 3,4%, до 257 руб. Курица для «Столичного» подорожала на 7%, рыбные консервы для «Мимозы» — на 8%, колбаса для оливье — на 7%, сельдь для селедки под шубой — на 14%. Больше всего цена выросла на картофель — на 65% в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

О том, во сколько обойдется приглашение актеров на новогодние корпоративы,— в материале «Ъ FM» «В компаниях ждут Деда Мороза».