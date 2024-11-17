В компаниях ждут Деда Мороза

Бизнес стал чаще приглашать Деда Мороза и Снегурочку на корпоративы. Как выяснил “Ъ FM”, спрос у компаний за год вырос примерно в полтора раза, а ставки актеров увеличились в среднем на 15%. По данным сервиса «Зарплата.ру», их гонорар может доходить до 200 тыс. руб. в зависимости от времени работы и запросов клиентов. В такую же стоимость может обойтись, например, приглашение армянского, грузинского или татарского Деда Мороза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Но в основном праздники устраивают в русском стиле, отметила основатель ивент-агентства Anevent Анастасия Николаева: «В этом году очень активно заказывают Деда Мороза и Снегурочку на взрослые корпоративы. И зачастую при поиске того или иного персонажа стоит пометка "в ярко- красном, исконно русском костюме". То есть если ранее бывали новогодние волшебники других национальностей, то на данный момент абсолютно не рассматриваются ни Санта Клаусы, ни Йоулупукки. Мы в этом году предложили очень интересную историю. Можно не просто позвать Деда Мороза, а придумать целый квест: ребенок, допустим, пишет и отправляет ему письмо. Далее они связываются по видео, и Дедушка говорит, что получил послание и обязательно навестит эту семью. Далее родители приглашают в гости этого же аниматора, и получается вау-эффект.

Что касается расценок, то в среднем при заказе до 20 декабря час работы на корпоративе Дед Мороза и Снегурочки будет стоить около 40-60 тыс. руб. Важно отметить, что они при этом не просто поздравят гостей, но и еще проведут какой-то интерактив. Все зависит от профессионализма актеров.

Если говорить про приглашение на дом в этот же период, то прайс составит до 15 тыс. руб. за визит на 30-45 минут. После 20 декабря и до 10 января включительно на корпоративные мероприятия — от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб., а домой — до 25 тыс. руб. Если мы говорим про вечеринки 31 декабря, то гонорар Деда Мороза и Снегурочки может оцениваться ближе к 100 тыс. руб. на двоих. Частные заказы ближе к полуночи или после 12 часов ночи — в среднем в 30-35 тыс. руб.».

Ставки Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь в несколько раз выше стандартного прайса, следует из данных профильных компаний. В некоторых случаях договариваться о времени выступления с актерами приходится в индивидуальном порядке. Впрочем, возможность пригласить актеров на домашний праздник еще есть, рассказали “Ъ FM” в одном из ивент-агентств: «В программе выход аниматора, знакомство с публикой, танцы и фотосессия в подарок. Очень красивый, качественный костюм. Со Снегурочкой, с Бабой Ягой у нас есть даже целый спектакль-программа. По времени он займет 15-30 минут. Там есть игры, танцы, выступления, мастер-классы.

В качестве Деда Мороза у нас выступают настоящие актеры кино и дубляжа, есть человек, который снимается в фильмах, сериалах. Вы также можете заказать аниматора в костюме белого мишки, зайки, Чебурашки, Артура Пирожкова. Работа "Белого мишки" у нас начинается от 3 тыс. руб., "Артура Пирожкова" — от 5 тыс. руб. Это касается выезда в пределах МКАД. Новая Москва — 5 тыс. руб. плюсом к общей сумме. Чаще всего у нас заказывают визит Деда Мороза и Снегурочки в паре, потому что новогодний волшебник в одиночестве — это как-то не очень весело. В этом случае прайс уже стартует от 8 тыс. руб.

В основном заказы начинают активно поступать в конце ноября, так что сейчас можно спокойно забронировать нужную дату».

Впрочем, многие клиенты вместо приглашения актеров выбирают подготовиться к роли Деда Мороза самостоятельно. Но сэкономить на этом не получится, считает гендиректор ивент-агентства Big Jack Николай Андреев. По его словам, по стоимости это сравнится с заказом в качестве Деда Мороза звезды, а потратить на работу придется около месяца: «Спрос на этих персонажей есть, но в том числе мы видим, что отцам хочется самим тоже приобщиться к этой сказочной роли. Я Дед Мороз для своей доченьки. И мы видим, что есть заказы, когда хотят и костюм сшить, и курсы актерского мастерства пройти, и в общем удивить родных по-настоящему: загримироваться так красиво и качественно, чтобы никто не догадался о том, кто играет Дедушку. Но эта, разумеется, история более дорогостоящая.

Наше агентство работает в премиум-сегменте, и к нам обращаются, когда нужно что-то эксклюзивное и необычное. Условно, вы хотите видеть Деда Мороза в исполнении Дмитрия Нагиева, классного именитого актера, который не только сказку принесет в дом, но и с ним потом можно еще будет сфотографироваться. Понятно, что в этом случае гонорары могут составлять миллионы рублей, но это еще надо договориться. Разумеется, у всех востребованных актеров в декабре все очень плотно расписано, но мы такие примеры знаем.

Если же готовится к роли новогоднего волшебника самостоятельно, то стоимость костюма, профессионального грима и актерских курсов с режиссером-постановщиком обойдется тоже в значительную сумму».

По данным сервиса «Авито Услуги», в прошлом году Дед Мороз и Снегурочка могли заработать в новогодние праздники порядка 300 тыс. руб.

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Елена Тюленева