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Более 7,5 млрд рублей заплатили первокурсники за первый год обучения в Петербурге

В новом учебном году первокурсники-платники принесли вузам Санкт-Петербурга в общей сложности 7,56 млрд рублей — на 17% больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на приказы о зачислении, конкурсные списки и собственные подсчеты сообщает «Фонтанка». В целом в 2024 году на договорной основе в петербургские вузы поступили 32 067 студентов-первокурсников, уточняет издание.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Безусловным лидером по «выручке» со студентов-платников оказался Санкт-Петербургский государственный университет, где прием на договорную основу увеличился на 20% в сравнении с прошлогодней приемной кампанией. В 2024 году в СПбГУ было зачислено 2761 платника, которые принесли вузу почти 1 млрд руб. — на 25% больше, чем год назад.

На втором месте по данному показателю расположился СПбГЭУ, где 2007 первокурсников-платников перевели за первый год обучения в целом 576 млн рублей (+3% к прошлому году). На третьем и четвертом местах оказались, соответственно, петербургский РАНХиГС и СПбГУПТД. В обоих вузах объем средств, полученных с первокурсников, превысил 450 млн руб., показав рост на 14%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этом году в некоторых вузах Петербурга рост стоимости обучения составил до 25% за год.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Образование берет новую высоту».

Андрей Цедрик

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