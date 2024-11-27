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Коммерсантъ FM
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В НАТО призвали усилить сдерживание России с учетом ядерной угрозы

Парламентская ассамблея НАТО призвала участников оборонного альянса выработать единый стратегический подход к России, который должен подразумевать подготовку блока к ее сдерживанию, в том числе в ядерной сфере. Такой пункт содержится в резолюции, принятой по итогам ежегодной сессии, которая прошла в Канаде.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям — конвенциональные, гибридные или ядерные»,— сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).

Резолюция также призывает поддерживать усилия по ослаблению Москвы, а именно усилить режим санкций, признать право Украины на удары «по законным военным объектам» на территории РФ «в соответствии с принципом самообороны» Устава ООН.

Президент России Владимир Путин подписал новую доктрину ядерного сдерживания 19 ноября. Документ определяет условия для применения ядерного оружия в ответ на угрозы для страны и ее союзников. Согласно документу, РФ может применить ядерное оружие при массовом запуске беспилотников в ее воздушное пространство. Это касается и ракетных ударов по территории страны или ее союзникам.

Доктрина предусматривает ответные меры в случае применения обычных вооружений и критическую опасности для Союзного государства. Ядерное оружие также можно задействовать при атаках на стратегические объекты, без которых невозможно нанесение ответного удара. В доктрине подчеркнуто, что ядерный потенциал — это инструмент стратегического сдерживания.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты «Орешник» — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».

Фотогалерея

Какое дальнобойное оружие угрожает России

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т&lt;br> На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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