В НАТО призвали усилить сдерживание России с учетом ядерной угрозы

Парламентская ассамблея НАТО призвала участников оборонного альянса выработать единый стратегический подход к России, который должен подразумевать подготовку блока к ее сдерживанию, в том числе в ядерной сфере. Такой пункт содержится в резолюции, принятой по итогам ежегодной сессии, которая прошла в Канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям — конвенциональные, гибридные или ядерные»,— сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).

Резолюция также призывает поддерживать усилия по ослаблению Москвы, а именно усилить режим санкций, признать право Украины на удары «по законным военным объектам» на территории РФ «в соответствии с принципом самообороны» Устава ООН.

Президент России Владимир Путин подписал новую доктрину ядерного сдерживания 19 ноября. Документ определяет условия для применения ядерного оружия в ответ на угрозы для страны и ее союзников. Согласно документу, РФ может применить ядерное оружие при массовом запуске беспилотников в ее воздушное пространство. Это касается и ракетных ударов по территории страны или ее союзникам.

Доктрина предусматривает ответные меры в случае применения обычных вооружений и критическую опасности для Союзного государства. Ядерное оружие также можно задействовать при атаках на стратегические объекты, без которых невозможно нанесение ответного удара. В доктрине подчеркнуто, что ядерный потенциал — это инструмент стратегического сдерживания.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты «Орешник» — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».