Глобальный Юго-Восток

В столице Малайзии Куала-Лумпуре во вторник стартовал форум «Мир возможностей: Россия—АСЕАН» — он рассматривается как стартовая площадка для развития торговых отношений РФ и стран Юго-Восточной Азии. Хотя товарооборот между ними устойчиво растет, ключевыми партнерами АСЕАН остаются США и Китай. Пленарная сессия форума подтвердила интерес региона к российским цифровым технологиям, энергоносителям и химической продукции, но в АСЕАН призывают российский бизнес обсуждать конкретные проекты и наращивать инвестиции в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: roscongress.org Фото: roscongress.org

Во вторник в Куала-Лумпуре открылся первый международный форум «Мир возможностей: Россия—АСЕАН» — он организован фондом «Росконгресс» как возможность для представителей деловых и государственных кругов обсудить перспективы сотрудничества стран. Для России страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),— перспективный партнер на фоне изменений в глобальной торговле. Местом проведения форума выбран Куала-Лумпур, поскольку Малайзия будет председателем АСЕАН в 2025 году. Напомним, что в ассоциацию входят десять стран, в том числе Вьетнам, Индонезия, Лаос, Сингапур, Филиппины.

Согласно докладу «Росконгресса» к форуму, совокупный ВВП стран блока в 2023 году увеличился на 4,1%, достигнув $3,8 трлн. В совокупности страны АСЕАН представляют собой третью экономику в Азии и пятую в мире после США, Китая, Германии и Японии.

Кроме того, в АСЕАН проживает почти 700 млн человек, что делает страны привлекательным потребительским рынком и одновременно поставщиком рабочей силы. По словам директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева, товарооборот России и государств ассоциации достиг в 2023 году $22 млрд, на 14% превысив показатели 2022 года. В 2024 году рост уже составил порядка 20%. Однако главными торговыми партнерами стран—членов АСЕАН за пределами ассоциации остаются Китай (его доля в экспорте — 15,9%, в импорте — 23,9%) и США (14,9% и 7,4%).

Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев тем не менее отметил сбалансированность торговых потоков между Россией и АСЕАН: Россия экспортирует в страны региона минеральные удобрения, металлы и машинотехническую продукцию, закупая текстиль, промышленные сырьевые товары и продукцию машиностроения. Страны АСЕАН в Россию — высокотехнологичную продукцию, в том числе электронику, а также оборудование и комплектующие. Однако стороны заинтересованы в расширении сотрудничества и изменении его форматов. Среди ключевых точек роста Алексей Груздев назвал программы по кооперации в области атомной энергетики, промышленного ПО и локального производства машин. Примером успешной интеграции он назвал проект группы ГАЗ во Вьетнаме, где налажено сборочное производство с использованием преимуществ зоны свободной торговли. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказывал азиатским партнерам о цифровых успехах государства и бизнеса — например, о том, как внедрение цифрового документооборота ускорило бы трансграничную торговлю.

Страны АСЕАН заинтересованы в решениях в области цифровизации, искусственного интеллекта, энергоэффективности, а также в сельском хозяйстве. Председатель делового консультативного совета АСЕАН от Малайзии Назир Разак пояснял, что местные компании недостаточно активно участвуют в разработке цифровых решений, отстают от США и Китая в сфере ИИ, а также стремятся сформировать углеродный рынок с собственной отчетностью — и приглашают Россию к участию в проектах и инвестициям. При этом Назир Разак призвал стороны перейти от общих соглашений к конкретным деловым проектам.

Сессия также затронула вопрос упрощения нормативного регулирования. Преференциальные торговые соглашения стали эффективным инструментом для устранения барьеров, считают в Минпромторге. Например, действующее соглашение с Вьетнамом уже дало результаты, продолжаются переговоры о создании зоны свободной торговли с Индонезией. В АСЕАН при этом отмечают наличие торговых барьеров внутри самой организации — их устранение станет приоритетом ближайших лет. В частности, прорабатывается концепция «деловой единицы АСЕАН», которая поможет создать общий рынок для региональных компаний. Сближению же стран региона с Россией пока препятствуют санкционные ограничения.

Диана Галиева