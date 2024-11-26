Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глобальный Юго-Восток

О чем Россия договаривается со странами АСЕАН

В столице Малайзии Куала-Лумпуре во вторник стартовал форум «Мир возможностей: Россия—АСЕАН» — он рассматривается как стартовая площадка для развития торговых отношений РФ и стран Юго-Восточной Азии. Хотя товарооборот между ними устойчиво растет, ключевыми партнерами АСЕАН остаются США и Китай. Пленарная сессия форума подтвердила интерес региона к российским цифровым технологиям, энергоносителям и химической продукции, но в АСЕАН призывают российский бизнес обсуждать конкретные проекты и наращивать инвестиции в регион.

Фото: roscongress.org

Фото: roscongress.org

Во вторник в Куала-Лумпуре открылся первый международный форум «Мир возможностей: Россия—АСЕАН» — он организован фондом «Росконгресс» как возможность для представителей деловых и государственных кругов обсудить перспективы сотрудничества стран. Для России страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),— перспективный партнер на фоне изменений в глобальной торговле. Местом проведения форума выбран Куала-Лумпур, поскольку Малайзия будет председателем АСЕАН в 2025 году. Напомним, что в ассоциацию входят десять стран, в том числе Вьетнам, Индонезия, Лаос, Сингапур, Филиппины.

Согласно докладу «Росконгресса» к форуму, совокупный ВВП стран блока в 2023 году увеличился на 4,1%, достигнув $3,8 трлн. В совокупности страны АСЕАН представляют собой третью экономику в Азии и пятую в мире после США, Китая, Германии и Японии.

Кроме того, в АСЕАН проживает почти 700 млн человек, что делает страны привлекательным потребительским рынком и одновременно поставщиком рабочей силы. По словам директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева, товарооборот России и государств ассоциации достиг в 2023 году $22 млрд, на 14% превысив показатели 2022 года. В 2024 году рост уже составил порядка 20%. Однако главными торговыми партнерами стран—членов АСЕАН за пределами ассоциации остаются Китай (его доля в экспорте — 15,9%, в импорте — 23,9%) и США (14,9% и 7,4%).

Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев тем не менее отметил сбалансированность торговых потоков между Россией и АСЕАН: Россия экспортирует в страны региона минеральные удобрения, металлы и машинотехническую продукцию, закупая текстиль, промышленные сырьевые товары и продукцию машиностроения. Страны АСЕАН в Россию — высокотехнологичную продукцию, в том числе электронику, а также оборудование и комплектующие. Однако стороны заинтересованы в расширении сотрудничества и изменении его форматов. Среди ключевых точек роста Алексей Груздев назвал программы по кооперации в области атомной энергетики, промышленного ПО и локального производства машин. Примером успешной интеграции он назвал проект группы ГАЗ во Вьетнаме, где налажено сборочное производство с использованием преимуществ зоны свободной торговли. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказывал азиатским партнерам о цифровых успехах государства и бизнеса — например, о том, как внедрение цифрового документооборота ускорило бы трансграничную торговлю.

Участники Восточноазиатского саммита не смогли принять итоговую декларацию

Страны АСЕАН заинтересованы в решениях в области цифровизации, искусственного интеллекта, энергоэффективности, а также в сельском хозяйстве. Председатель делового консультативного совета АСЕАН от Малайзии Назир Разак пояснял, что местные компании недостаточно активно участвуют в разработке цифровых решений, отстают от США и Китая в сфере ИИ, а также стремятся сформировать углеродный рынок с собственной отчетностью — и приглашают Россию к участию в проектах и инвестициям. При этом Назир Разак призвал стороны перейти от общих соглашений к конкретным деловым проектам.

Сессия также затронула вопрос упрощения нормативного регулирования. Преференциальные торговые соглашения стали эффективным инструментом для устранения барьеров, считают в Минпромторге. Например, действующее соглашение с Вьетнамом уже дало результаты, продолжаются переговоры о создании зоны свободной торговли с Индонезией. В АСЕАН при этом отмечают наличие торговых барьеров внутри самой организации — их устранение станет приоритетом ближайших лет. В частности, прорабатывается концепция «деловой единицы АСЕАН», которая поможет создать общий рынок для региональных компаний. Сближению же стран региона с Россией пока препятствуют санкционные ограничения.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...