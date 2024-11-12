«Если верить цифрам, то количество неверных решений увеличивается»

Спортивные СМИ подсчитали судейские ошибки в матчах российского футбольного чемпионата. В матчах первого круга арбитры приняли неверное решение 35 раз. В прошлом сезоне было зафиксировано 67 таких случаев. То есть сейчас судьи идут примерно по тому же графику. Чаще остальных от спорной позиции рефери страдали махачкалинское «Динамо» и «Зенит». Журналисты отмечают, что в прошлом сезоне к действующему чемпиону арбитры относились благосклоннее. Что происходит с судейством в Российской премьер-лиге? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Судейство в российском футболе всегда было неоднозначным, а в последние годы скандалов стало значительно больше. Руководство РПЛ пытается повлиять на ситуацию. По словам главы организации Александра Алаева, организация готовит отчет о судейских ошибках и отправит его непосредственно в Российский футбольный союз, причем в обход руководителя департамента судейства Милорада Мажича. Но поможет ли этот шаг? Ведь согласно официальной версии, ошибок становится меньше, об этом “Ъ FM” заявил председатель судейского комитета Павел Каманцев: «Если мы посмотрим статистику, то за последние два года количество ошибок с приходом Милорада Мажича существенно снизилось. В экспертную судейскую комиссию входят бывшие топ-арбитры с безупречной репутацией, обладающие всеми необходимыми познаниями. Не доверять им оснований нет».

Авторитетные спортивные СМИ нашей страны уже опубликовали свои данные. «Спорт-Экспресс» уверяет, что в 120 матчах первого круга арбитры ошиблась 35 раз. Это помимо тех проколов, которые исправил VAR. Если верить цифрам, то год от года количество неверных решений «людей в черном» увеличивается. Почему в РФС игнорируют очевидное, “Ъ FM” объяснил бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Безобразие, которое творится, как раковая опухоль, имеет несколько метастазов. Первое — схема, при которой собралась эта комиссия во главе с Мажичем.

Там всем судейским ошибкам находят какое-то объяснение, над которым, конечно, смеется все футбольное сообщество. А потом наверх идет отчетность, что все прекрасно.

Второе: наши арбитры — хорошие профессионалы, но также они свое умение используют исключительно для себя и в своих интересах, причем, на мой взгляд, в корыстных».

Более того, экспертно-судейская комиссия ведет себя так, словно наказывать рефери, который допустил ошибку, не за что, уверен эксперт в области судейства Леонид Калошин: «Там все время поддерживают любое решение. Показал арбитр желтую — поддержали. Показал красную — поддержали. Необходимо, знаете, прибиться к какому-то берегу».

Если учесть, что каждый клуб РПЛ платит за обслуживание чемпионата судейским корпусом больше 30 млн руб. за сезон, такой подход никого не устраивает. А тут еще судьям заплату подняли. Повышение не очень внушительное, но все же. С лета 2025 года гонорар арбитра за матч в элитном дивизионе составит 214 тыс. руб. Сейчас это 200 тыс. руб. По футбольным меркам, немного. Если обратить внимание на доходы арбитров, то проблему судейства в РПЛ можно решить, уверен Андрей Червиченко: «Надо приставлять к ним какого-нибудь отставного или действующего силовика, который сможет проверять, как за определенный период у судей растет их благосостояние и за счет чего. Я думаю, можно найти много интересного и веселого, что, по крайней мере, точно объяснит эти моменты неожиданного ослепления или эпизоды, когда они не знают, как трактовать тот или иной момент».

Пока же, если верить данным судейского департамента, проблем с арбитрами в РПЛ нет. Так что весомая сумма в €420 тыс. будет ежегодно пополнять банковский счет главы организации Милорада Мажича.

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