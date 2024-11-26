АСВ одобрило 17 заявок компаний на судебное финансирование взысканий
Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников сообщил, что всего на условиях судебного финансирования по взысканиям за рубежом были одобрены заявки 17 компаний с контролировавших должника лиц (КДЛ) в 41 финансовой организации.
Андрей Мельников
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По словам гендиректора АСВ, общий размер требований к КДЛ составляет 971,5 млрд руб. В рамках программы компании-партнеры берут на себя все издержки по привлечению к ответственности контролирующих лиц, включая поиск и обращение взыскания на их активы. В качестве вознаграждения они получают процент от поступлений в конкурсную массу, отметил господин Мельников.
«В январе—августе 2024 года в агентство поступило семь заявок от потенциальных "охотников за головами", из которых по пяти принято решение о заключении договоров»,— сказал глава АСВ. Организация также работает с заблокированными активами бывших банкиров в десяти странах, сумма которых оценивается в $160 млн, добавил Андрей Мельников.
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