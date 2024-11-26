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Стройфирму «Пилон» оштрафовали на 350 тыс. руб. по делу о загрязнении ручья Горелый

Строительную компанию «Пилон» (ЗАО «Пилон») оштрафовали на 350 тыс. рублей за нарушение правил использования прибрежной полосы ручья Горелый в Ленобласти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт.

Господин Хорт пояснил, что получил ответ от природоохранной прокуратуры области. Надзорное ведомство держит на контроле устранение последствий сброса «загрязняющей жидкости», добавил глава района.

«Но вопрос не в штрафе. Важно, чтобы недобросовестные предприниматели устранили все нарушения и не допускали их впредь. Со своей стороны остаюсь на постоянной связи с жителями квартала»,— сообщил глава района.

Напомним, в августе «Ъ-СПб» писал, что на фоне жалоб на загрязнение ручья Горелый во Всеволожском районе Ленобласти природоохранная прокуратура начала проверку. На место выезжали не только специалисты ведомства, но также и сотрудники Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росреестра и комитета госэконадзора 47-го региона. Местные жители жаловались на неприятный запах и загрязнение ручья. Тогда под проверку попали стройкомпании ЗАО «Пилон» и ООО «Квартал», которые осуществляют свою деятельность на территории Мурино.

Дарья Астанина

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