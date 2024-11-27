Правильные политологические ценности

Во вторник в подмосковной мастерской управления «Сенеж» открылся общероссийский форум молодых политологов «Дигория», который традиционно курируется администрацией президента и близким к ней Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Перед участниками мероприятия, которое проходит в суровую предзимнюю погоду и под не менее суровым контролем организаторов, были поставлены конкретные задачи: помочь донести до преподавателей и учащихся смысл курса «Основы российской государственности», традиционные российские ценности и концепцию РФ как отдельной цивилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ЭИСИ Анна Федулкина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Гендиректор ЭИСИ Анна Федулкина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Главная миссия общероссийского форума "Дигория" — объединение интеллектуального потенциала молодых ученых социогуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы на благо нашей родины»,— объяснял во вторник журналистам руководитель дирекции форума Заурбек Хугаев. Видимо, ради максимального единения организаторы на этот раз жестко контролировали воздействие на юные ученые умы со стороны: пообщаться с дигорийцами журналистам можно было только через запрос в пресс-службу, которая уже сама отбирала форумчан, способных высказаться и за себя, и за других коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель дирекции форума «Дигория» Заурбек Хугаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руководитель дирекции форума «Дигория» Заурбек Хугаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одна из отобранных кандидат географических наук Анна Михайлова рассказала, что для участия в форуме по ее направлению («Политическое образование и гражданское просвещение») надо было написать план лекции, посвященной российской цивилизации и традиционным ценностям. И она охотно разъяснила (сначала организаторам форума, а затем и “Ъ”): отличие российской цивилизации от других состоит в том, что «мы шли через принятие и понятие друг друга», а другие (включая США) — через оценку угроз собственной безопасности, что порой приводило к желанию захвата других цивилизаций.

В первый день форума СМИ допустили только на церемонию открытия, прошедшую не без пафоса и великосветского лоска. В какой-то момент в главном зале погас свет, и в полутенях на сцене выступил танцор, демонстрировавший различные пируэты под голос диктора: «Достижения, инновации, гордость, объективность, решительность, изобретательность, ясность». Все эти качества, как выяснилось, олицетворяли форумчане как нынешних, так и прошлых лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Затем, уже при полном свете, перед участниками выступили начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, зачитавший обращение Владимира Путина, и гендиректор ЭИСИ Анна Федулкина, рассказавшая о том, какую гордость она испытывает от факта сотрудничества ее института с администрацией президента и рядом министерств. А первый проректор «Сенежа» Сергей Бочаров честно предупредил молодых политологов, что они находятся в настоящем «месте силы», которое «делает сильных людей еще сильнее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

А вот замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова сразу перешла от общего к частному, признавшись, чего конкретно она ждет от форумчан. Как оказалось, педагоги до сих пор не всегда с энтузиазмом встречают предложения ее ведомства, касающиеся «идеологических» проектов вроде «Основ российской государственности». «Иногда по-прежнему от преподавателей слышу вопросы: "Ну сколько еще часов вы у нас от профессионального блока хотите занять на свой патриотизм?"» — посетовала чиновница. Снять подобные вопросы, по ее мнению, должно «доведение смыслов» и правильные формулировки задач, выработкой которых и должны будут заняться юные специалисты общественно-политической сферы.

А Заурбек Хугаев на пресс-подходе добавил политологам еще одну важную задачу, предложив подумать и о том, как привить россиянам любовь к российским праздникам. «Чтобы населению это было понятно, чтобы население с радостью отмечало такие праздники, как День семьи, любви и верности или День народного единства… А не, скажем, День Святого Валентина, который не относится к нашей культуре»,— пояснил господин Хугаев.

Андрей Винокуров