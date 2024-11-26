В Свердловской области открыли месторождение с запасами 2,9 тонн изумрудов

Крупное техногенное месторождение изумрудов открыли в Свердловской области. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды РФ, запасы месторождения составляют 2,9 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Месторождение изумрудов в Свердловской области представляет собой отвалы некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Месторождение изумрудов в Свердловской области представляет собой отвалы некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, Мариинское месторождение поставлено на баланс АО «Мариинский прииск» и является отвалом некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений. Кроме изумрудов, месторождение включает 156,6 кг александритов, 436,3 кг фенакитов, 1,2 тонны хризоберилла, а также 155,2 тонны ювелирно-поделочного берилла.

Запасы Малышевского месторождения составляют 819 тонн берилла и 26,3 тонны изумрудного сырья.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что компания «Полиметаллы Северного Урала» (входит в золотодобывающую компанию «Полиметалл») инвестирует более 1 млрд руб. в проект «Разработку месторождения "Галкинское" открытым способом». Его планируется реализовать до 2028 года.

Анастасия Таначева