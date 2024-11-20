«Полиметалл» вложит в разработку месторождения на Среднем Урале более 1 млрд

Компания «Полиметаллы Северного Урала» (входит в золотодобывающую компанию «Полиметалл») инвестирует более 1 млрд руб. в проект «Разработку месторождения "Галкинское" открытым способом». Его планируется реализовать до 2028 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупнейший золотодобытчик инвестирует более 1 млрд руб. в разработку месторождения "Галкинское" около Карпинска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Крупнейший золотодобытчик инвестирует более 1 млрд руб. в разработку месторождения "Галкинское" около Карпинска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, проект имеет социально-экономическое значение для Карпинска (Свердловская область). «Он (проект — прим. ред.) обеспечит приток инвестиции для промышленного освоения севера Свердловской области. В области действуют семь соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по этому показателю регион — лидер в России»,— отметил господин Третьяков.

Как уточняется в сообщении, для реализации проекта предприятие и министерство инвестиций и развития Свердловской области заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Господин Третьяков добавил, что общим объем инвестиций по проектам СЗПК в регионе составляет свыше 189 млрд руб. Соглашения действуют в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, добыча полезных ископаемых, машиностроение, пищевая промышленность, транспорт. Участники СЗПК реализуют проекты в Екатеринбурге, Верхнесалдинском, Нижнетуринском, Качканарском, Кушвинском городских округах и в Карпинске.

Анастасия Таначева