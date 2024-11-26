СМИ: Италия предложила приостановить исполнение ордера МУС на арест Нетаньяху
Власти Италии на встрече министров иностранных дел стран G7 в итальянской Фьюдже пытаются добиться компромисса в вопросе ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет газета Il Messaggero. Рим предложил приостановить исполнение ордера до тех пор, пока конфликт на Ближнем Востоке не завершится.
Биньямин Нетаньяху
Фото: Alessandra Tarantino, Pool / AP
Приводить в исполнение ордер МУС обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут. Как пишет Il Messaggero, Италия уважает деятельность МУС, но настаивает, что для решения ближневосточного конфликта необходимо вести диалог с Биньямином Нетаньяху, поэтому вопрос об ордере стоит отложить.
В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. Позиции стран объединения по отношению к ордеру на арест Биньямина Нетаньяху разнятся. США юрисдикцию МУС не признают и вместе с тем выступают в поддержку Израиля, осуждая решение суда. Евросоюз, в свою очередь, обязан привести ордер в исполнение, напоминал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
О невозможности проигнорировать решение МУС заявили Великобритания, Франция, Германия, Канада. Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал позицию суда ошибочной, поскольку тем самым прокуроры приравняли «человека, организовавшего резню 7 октября, к демократически избранному премьер-министру». Однако он пообещал изучить документы МУС, чтобы принять решение со своими партнерами.
Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест Биньямина Нетаньяху, а также отправленного в отставку министра обороны Йоава Галанта 21 ноября. Расследование касается их возможной причастности к преступлениям в секторе Газа, в частности к использованию голода как метода ведения войны. Как пишет Il Messaggero, на сегодня есть негласный договор о том, чтобы Биньямин Нетаньяху избегал поездок в Европу.
Подробнее о расколе международного сообщества из-за ордера МУС — в материале «Ъ» «Вину Израиля ищут всем миром».