Заммнистра предпринимательства Воронежской области стала Светлана Степанцова

Заместителем министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области — начальником отдела туризма назначена Светлана Степанцова. Она приступила к новым обязанностям 25 ноября. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник.

Светлана Степанцова

Фото: министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области

Светлана Степанцова в 2010 году окончила Воронежский государственный технический университет. С 2019 года была замруководителя департамента (ныне — министерства) архитектуры и градостроительства региона — начальником отдела градостроительной деятельности. Затем возглавляла отдел градостроительной деятельности в областном учреждении «Институт развития агломерации Нижегородской области».

На нынешнем посту Светлана Степанцова сменила Александра Кукина. Он покинул должность в конце августа — через три дня после увольнения Сергея Корчевникова с поста министра предпринимательства.

С 21 августа ведомством руководит экс-глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков. Главой райадминистрации в октябре стал бывший руководитель областного департамента (ныне — министерство) ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.

Алина Морозова